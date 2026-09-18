Dos bajas y la chance de repetir la fórmula 2009

Estudiantes todavía disfruta la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, pero el avance a la próxima instancia también dejó una dificultad concreta para Alexander Medina. Leandro González Pirez y Tomás Palacios recibieron el miércoles ante Corinthians su tercera tarjeta amarilla y, al alcanzar el límite de amonestaciones, deberán cumplir una fecha de suspensión en el partido de ida frente a Flamengo.

Ante este escenario, la dirigencia albirroja comenzó a analizar alternativas para reforzar la defensa y no descarta volver a recurrir al mercado de pases en busca de un marcador central. La situación tiene, además, un antecedente que invita a mirar hacia atrás: en la Libertadores 2009, la misma competencia que terminó con Estudiantes consagrándose campeón, el club incorporó un defensor durante el desarrollo del certamen para afrontar la etapa decisiva. En aquella ocasión, el Pincha sumó a Rolando Schiavi.

La posibilidad todavía está en evaluación, pero la baja simultánea de González Pirez y Palacios abre un interrogante que la dirigencia deberá resolver en los próximos días. Mientras Medina piensa en cómo rearmar la última línea para el primer cruce ante Flamengo, en las oficinas de UNO analizan si es necesario sumar una nueva alternativa para un plantel que acaba de meterse entre los cuatro mejores de América.

Siguiendo esta misma línea, el propio presidente, Juan Sebastián Verón, se refirió al caso y lo comparó con aquella Libertadores que Estudiantes terminó sumando a sus vitrinas. “Por ahí se puede resolver de esa forma como en 2009”, deslizó. En ese sentido, también dejó una precisión sobre el mercado que podría afrontar Estudiantes para reforzarse: “Tiene que ser un jugador del medio local”.

Cabe señalar que el club cuenta con plazo hasta el 9 de octubre para sustituir hasta tres jugadores de la nómina de 50 futbolistas presentada al comienzo de la competencia.

Por otro lado, durante las últimas horas comenzó a crecer la posibilidad de repatriar a Marcos Rojo, actualmente en Racing. Sin embargo, la situación no es sencilla, ya que el conjunto de Avellaneda no estaría dispuesto a cederlo para reforzar a un equipo de la misma competencia local, pese a que el defensor solamente podrá disputar la máxima cita continental.