Planes, trabas y gestiones para mantener la localía

La euforia por la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores comenzó a quedar atrás en Estudiantes. Mientras el plantel ya piensa en el próximo desafío continental, la dirigencia tiene una preocupación central de cara a la serie frente a Flamengo: determinar si el estadio Jorge Luis Hirschi podrá albergar el encuentro de ida.

La incertidumbre surge a partir de los requisitos establecidos por Conmebol para esta instancia del certamen. Si bien UNO cumple con la capacidad mínima de 30 mil espectadores exigida por el reglamento, el inconveniente aparece en el sector destinado al público visitante. El organismo solicita alrededor de 4 mil localidades para los hinchas rivales, mientras que el codo de 115 cuenta con una capacidad cercana a las 2.500 personas.

Ante este escenario, la dirigencia albirroja tiene un plan en la batalla y un plan B por si algo falla. La primera opción es abrir una negociación con Flamengo para acordar una distribución especial de entradas, ofreciendo la cantidad disponible en La Plata y recibiendo el mismo trato cuando el Pincha visite Río de Janeiro para el partido de vuelta.

Sin embargo, la situación no se limita únicamente al público visitante. Conmebol también exige un número determinado de ubicaciones para compromisos protocolares, invitaciones institucionales y sorteos comerciales, lo que reduce aún más el margen de maniobra de Estudiantes para cumplir con todos los requerimientos.

En caso de que las gestiones no prosperen, el club ya analiza alternativas. La posibilidad de trasladarse al estadio Diego Armando Maradona prácticamente está descartada, ya que el escenario de 25 y 532 atraviesa la etapa final de sus obras de remodelación y, además, tiene programados los recitales de la banda surcoreana BTS para los días 21 y 24 de octubre.

Por ese motivo, el Plan B que gana fuerza es mudar el encuentro al estadio Néstor Díaz Pérez, de Lanús y en menor medida a la cancha de Independiente. Mientras tanto, la dirigencia mantiene abiertas las conversaciones y confía en encontrar una solución que le permita a Estudiantes disputar una de las series más importantes de los últimos años en su casa y junto a su gente.