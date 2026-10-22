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Estudiantes llegó a Rio de Janeiro en busca del boleto a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo

Por Redacción

En la previa de un duelo crucial por la Copa Libertadores, Estudiantes arribó a Rio de Janeiro con la delegación completa para hospedarse en el Hotel Windsor Barra. Alexander Medina tomó la determinación de viajar con todo el plantel de cara al partido de vuelta de la semifinal frente a Flamengo. Entre los integrantes de la extensa nómina se destacaba el nombre de Marcos Rojo, quien fue habilitado por la Conmebol hace algunas horas

Con todos sus futbolistas a disposición, a excepción del lesionado Gabriel Neves, la comitiva compuesta por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes fue recibido por un importante número de hinchas albirrojos. 

A menos de 24 horas para el comienzo de la definición, los fanáticos del Pincha se hicieron sentir desde ayer en Río de Janeiro. Llegaron desde distintos puntos del país y comparten la ilusión de avanzar en el torneo continental.

En la zona de Barra de Tijuca, los fanáticos albirrojos se reunieron para palpitar el cruce y expresar su optimismo de cara al encuentro.

 

Lista de convocados para enfrentar a Flamengo: 

Arqueros: Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone, Fernando Muslera, Tiziano Van der Tuin

Defensores: Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Tomás Palacios, Ramiro Funes Mori, Valente Pierani, Joaquín Pereyra, Eros Mancuso

Mediocampistas: José Sosa, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Miguel Monsalve, Jalil Elías, Bautista Kociubinski

Delanteros: Guido Carrillo, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Pérez, Joaquín Correa
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