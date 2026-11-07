Estudiantes visita esta tarde a Talleres: horario, formaciones y TV

Estudiantes ya se encuentra en la provincia de Córdoba a la espera del partido de esta tarde frente a Talleres, un compromiso para el cual el director técnico Alexander Medina conformó la lista de concentrados con dos modificaciones centrales respecto a la disponibilidad de su plantel. Por un lado, el mediocampista Jalil Elías volvió a ser tenido en cuenta tras recuperarse de la lesión que sufrió en la Supercopa ante Rosario Central, sumando así una alternativa en el sector central. En contrapartida, el delantero Guido Carrillo quedó marginado de la delegación debido a una molestia en la espalda que le impidió viajar con el resto del grupo.

El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y será transmitido por ESPN Premium, además de la cobertura radial de FM La Redonda 100.3.

Para este compromiso, el entrenador albirrojo citó a veinticinco futbolistas que completan la delegación instalada en territorio cordobés: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone, Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza, José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elías, Miguel Monsalve, Baltasar Rodríguez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Joaquín Correa, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Lucas Alario y Adolfo Gaich.

Probables formaciones y ficha técnica

Para el duelo de esta tarde, el Cacique Medina dispondría del siguiente once titular: Muslera; Rojo, González Pirez, Meza y Benedetti; Rodríguez, Kociubinski y Pérez; Correa, Cetré y Gaich.

Por el lado del local, el director técnico Omar De Felippe alineará a Unsain; Riquelme, Catalán, Schott, Dávila y Maidana; Fattori y Galarza; Álvarez, Depietri y Rick.