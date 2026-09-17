Estudiantes se ilusiona con un dato histórico en semifinales de Copa Libertadores

Estudiantes todavía celebra el triunfazo histórico que consiguió anoche ante Corinthians en Brasil, que le permitió meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. Pero hay una estadística que no pasa desapercibida entre sus hinchas y que abre la puerta a la ilusión de volver a jugar la final del certamen que ganó por última vez en 2006 de la mano de Alejandro Sabella. Esto se debe a que cada vez que Pincha jugó las semifinales en el torneo de clubes más importante de América, fue campeón.

La primera vez que Estudiantes se clasificó a las semis de la Copa Libertadores fue en la edición de 1968. En aquella ocasión, su rival fue el campeón vigente, Racing, al que eliminó en el partido desempate recién en el tiempo extra. Más adelante, en la final, llegó a lo más alto del continente al derrotar al Palmeiras de Brasil en la gran final.

En las siguientes dos ediciones, que fueron las de 1969 y 1970, inició su participación directamente en las semis por ser el último campeón: en 1969 le ganó sin problemas a la Universidad Católica de Chile, mientras que en 1970 dejó en el camino a River, rival al que derrotó tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Cabe destacar que tanto en 1969 como en 1970 se quedó con el título tras vencer en las finales a Nacional y a Peñarol de Uruguay, respectivamente.

En 2009 el Pincha volvió a estar entre los cuatro mejores de América. Su oponente en las semifinales fue Nacional de Uruguay, al que venció con un global de 3-1. Finalmente, volvió a quedarse con el título con Juan Sebastián Verón como principal figura gracias al triunfo 2-1 sobre Cruzeiro de Brasil en la final. Es preciso aclarar que el equipo albirrojo también llegó a la final en 1971 (perdió con Nacional de Uruguay), pero aquella vez no hubo semifinales sino una fase grupos.

Es por eso que siendo un club amante de las "costumbres", este 2026 todo Estudiantes vuelve a ilusionarse en la Copa Libertadores, donde ya se encuentra entre los cuatro mejores tras dar el gran golpe en Brasil ante el Timao, que en el último minuto de descuento falló un penal.

Uno por uno, todos los partidos de Estudiantes en semis

Este es el historial de Estudiantes en semifinales de la Copa Libertadores:

1968

Racing 2 - 0 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 0 Racing

Racing 1 - 1 Estudiantes (LP)*

1969

Universidad Católica 1 - 3 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 Universidad Católica

1970

River 0 - 1 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 River

2009

Estudiantes (LP) 1 - 0 Nacional

Nacional 1 - 2 Estudiantes (LP)



*Avanzó por tener mejor diferencia de gol