La épica victoria de Estudiantes, por penales, ante Flamengo en el Maracaná fue un nuevo motivo para que los hinchas albirrojos se congregaran anoche en la esquina de todos los festejos: 7 y 50. Allí, en pleno centro de La Plata, hasta el cierre de esta edición se extendían las celebraciones a puro salto, con banderas, camisetas y todo el repertorio de cánticos del Pincha.

Fotos: Mauro Milani

“Dale León”, “vamos Pincha, vamos” y “el que no salta, no va a Uruguay” fueron algunas de las canciones que acompañaron una noche marcada por la clasificación a la sexta final de la Copa Libertadores de la historia del club. La esquina de la avenida 7 y y la calle 50 volvió a convertirse en el punto de encuentro de los simpatizantes que salieron a celebrar el resultado conseguido en Brasil.



La definición por penales había quedado atrás, pero la tensión de los últimos minutos todavía parecía sentirse entre quienes llegaban al centro platense. Algunos aparecieron con camisetas rojiblancas, otros con banderas sobre los hombros, gorros, bufandas y prendas con los colores del club. Entre los grupos de hinchas se repetían los abrazos, los saltos y el grito de “¡Estudiooon, Estudiooon!”, mientras el movimiento se extendía por las inmediaciones de la tradicional esquina.



Fotos: Mauro Milani

Fotos: Mauro Milani

Entre canciones, aplausos y el sonido de las bocinas, la celebración se prolongaba entrada la madrugada. Familias, grupos de amigos e hinchas de distintas generaciones compartieron la expectativa por una nueva final continental, mientras el centro platense volvía a teñirse de rojo y blanco después de otra noche de Copa Libertadores.

Fotos: Mauro Milani

Fotos: Mauro Milani