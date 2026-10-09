Ganar para estar cerca del objetivo

El Lobo va en busca de un triunfo ante su gente recibiendo a Atlético Tucumán por la fecha 12 del Torneo Clausura desde las 18:00 hs en el estadio Juan Carmelo Zerillo con arbitraje de Pablo Dóvalo.

Los dirigidos por Ariel Pereyra, vienen de empatar en Mendoza ante Independiente Rivadavia y suman cinco partidos sin conocer la derrota, con dos triunfos y tres empates de manera consecutiva, los que hasta el momento coloca al conjunto Mens Sana en el sexto lugar de la zona B con 18 unidades, lo que por el momento le estaría significando clasificarse a los playoff del campeonato. Los dos empates como visitantes fueron valorados, pero no así el de local contra Banfield, por el rival y porque estuvo dos veces arriba en el marcador.

Para acercarse aún más a dicho objetivo de meterse en octavos de final del torneo irá en busca de tres puntos ante el Decano, que como todo equipo dirigido por Julio César Falcioni es un rival de cuidado. Además, Gimnasia también buscará volver a ganar pensando en la tabla anual, donde necesita seguir sumando puntos para meterse en alguna copa del próximo año. Hoy está en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana pero hay varios equipos luchando por lo mismo y no quiere sufrir sobresaltos ni estar obligado a ganar en las últimas fechas. Es ahora el momento de asegurar puntos.

Tras el punto sumado frente a la Lepra mendocina en la fecha pasada, la escuadra Tripera tuvo que lamentar la baja por lesión de su lateral izquierdo, Pedro Silva Torrejón, que trabajó diferenciado toda la semana y por eso su lugar lo tomará Matías Melluso, que volverá a ser titular tras tres años, luego de su paso por el fútbol de Chipre y su regreso al Lobo. Es un cambio obligado pero que teniendo en cuenta el rival no debería sentirlo demasiado.

También en la defensa, Germán Conti es duda y su titularidad será evaluada horas antes, ya que todavía no se encuentra óptimo desde lo físico tras la lesión que lo sacó del viaje a Mendoza, de no estar el ex Racing, Renzo Giampaoli volverá a decir presente en la zaga central. Todo indica que el exRacing y Colón recuperaría la titularidad.

A su vez, en la delantera ingresaría Agustín Colazo y quien saldría del mediocampo para dejarle su lugar al atacante sería Mateo Seoane, retrasándose unos metros el capitán Nacho Fernández para formar el doble cinco con Ignacio Miramón. Sin dudas un equipo más ofensivo pero que hay que entenderlo a la hora de mirar el camino por delante, sus obligaciones y la presencia de un rival que más allá de ser semifinalista de la Copa Argentina no tiene potencial como para cuidarse mucho.

Buscando seguir por el camino triunfal en 60 y 118, donde perdió únicamente un partido en todo lo que va del campeonato y donde cosechó, además, tres triunfos y un empate; el Pata buscará plantar un equipo ofensivo para volver a dejar las tres unidades en casa.

Enfrente, Atlético Tucumán, de andar irregular en el campeonato pero que se encuentra en semifinales de la Copa Argentina, viene de perder como local ante Barracas Central en un choque con un final a puro gol, que se terminó inclinando a favor de la visita y haciendo que el Decano acumule su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Pese a ello, se ubica sólo a dos unidades del último equipo que se estaría metiendo en la siguiente ronda del Torneo Clausura, que son justamente los dirigidos por Damián Ayude. Por eso, necesita volver a sonreír como visitante, una condición que no le sienta para nada mal, si tenemos en cuenta que de los trece puntos que acumula, diez lo sumó fuera de tierras tucumanas. Además, más allá de la gran chance que tiene en la Copa Argentina, donde podría volver a disputar una final tras lo que fue la del año 2017, en donde cayó con River, el equipo albiceleste necesita sumar pensando en el año que viene, donde de seguir perdiendo comenzará complicado en los promedios.

En relación a los once que podría poner Julio César Falcioni, la buena noticia del DT es que recuperará para este partido al paraguayo Clever Ferreira, que no jugó la fecha pasada por haber estado convocado con el seleccionado guaraní dirigido por Gustavo Álfaro. También, el Decano podrá sumar nuevamente a Leandro Díaz, que ya se encuentra a disposición luego de haber dejado atrás una lesión que no le permitió estar presente en la fecha 12.

En este contexto, el Lobo quiere volver a cantar victoria ante su gente, para seguir ilusionándose con avanzar a los playoff y también pensando en jugar un torneo continental el próximo año.

El partido se jugará en un campo que estará rápido luego de las lluvias que cayeron en las últimas horas y que siguen anunciadas para estas horas. Se viene un partido palo y palo, con la mira en esta tabla y en la Anual.

El Lobo tendría los ingresos de Colazo, Melluso y Agustín Colazo respecto del equipo pasado