La aseguradora quedó envuelta en una polémica

Sancor Seguros decidió deshabilitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram realizados ayer, después de recibir una gran cantidad de críticas de usuarios vinculadas con la despedida de Lionel Messi de la Selección.

La reacción de los hinchas se concentró especialmente en las publicaciones de la empresa relacionadas con el futbolista, luego de la polémica que se generó por el uso de drones durante el homenaje de despedida al capitán argentino.

Uno de los posteos que recibió cuestionamientos mostraba a Messi durante el Mundial 2026 y estaba acompañado por un mensaje de la compañía en homenaje al futbolista, hoy en el Inter Miami.

“Hoy cierra una era en el fútbol argentino. La de Leo. La Pulga. El 10. El capitán que nos hizo ilusionarnos”, publicó Sancor Seguros.

La publicación rápidamente acumuló comentarios negativos de hinchas que hicieron referencia a la polémica ocurrida durante la despedida qye se realizó el martes por la noche en el estadio Monumental.

Antes de que los comentarios fueran desactivados, entre las respuestas podía leerse: “Gracias por arruinar la despedida”, en alusión directa al episodio de los drones.

Ante la continuidad de los cuestionamientos en su cuenta oficial, Sancor Seguros optó por restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram. La medida se produjo en medio del fuerte debate generado en redes sociales después del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, una jornada que estuvo acompañada por distintas acciones publicitarias, con tono de homenaje.

De esta manera, la polémica que comenzó durante la despedida del capitán argentino también se trasladó al ámbito digital, donde la aseguradora quedó en el centro de las críticas de numerosos usuarios. El encuentron había terminado, pero comenzaba la parte final de la despedida de Lionel vistiendo la casaca albiceleste.

Una de las sorpresas que la organización a cargo de la AFA había preparado era un show de luces y drones. La emoción estaba a flor de piel y justo cuando todos los hinchas en el estadio (incluido el propio Messi) miraban con gran expectativa hacia el cielo esperando ver qué pasaba, comenzaron a aparecer algunas luces que, de a poco, formaron la letra “S”.