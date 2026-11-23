El plantel de Boca regresó al país minutos antes de la medianoche de este domingo, luego de una final memorable en la Copa Sudamericana, en la que superó completamente a Atlético Mineiro y le ganó por 2 a 0.

En Ezeiza se autoconvocaron centenares de hinchas para recibir al equipo, que este lunes tiene previsto retomar los entrenamientos.

En un vehículo descapotable, el grupo de jugadores encabezado spor el capitán, Leandro Paredes, disfrutó de la espectacular recibida que le dieron los fanáticos en medio de cánticos y dedicatorias a River Plate.

Tras el partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, la delegación “Xeneize” decidió pasar la noche en el país “Cafetero” por el inconveniente de salud del capitán Leandro Paredes.

Boca ganó la tercera Copa Sudamericana de su historia, tras el bicampeonato obtenido en 2004 y 2005, y levantó su segunda copa desde el regreso del DT Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, luego de ser campeón de liga algunas semanas atrás, aunque su año deportivo aún no terminó y puede seguir sumando paginas doradas.

El segundo semestre de Boca en este 2026 es tan exitoso como destacable por parte de todos los sectores del club y, luego de cortar una racha de 18 años sin levantar títulos internacionales, la delegación del club ya se encuentra de regreso al país, para ofrendarle la copa a sus simpatizantes.

El vuelo fue postergado para la tarde de este domingo luego del desmayo que sufrió Leandro Paredes, que se desvaneció en pleno reportaje pospartido y tuvo que recibir suero y permanecer en observación durante algunas horas, al ser víctima del agobiante calor colombiano.

Aunque el cuerpo técnico que encabeza el “Vasco” prioriza el descanso, más aún luego de una noche larga y cargada de festejos, y no hay ninguna celebración planificada, un micro descapotable con la frase “campeones” fue visto ingresando en Boca Predio.

De cara al partido del miércoles con Independiente de Rivadavia, el plantel de Boca tiene previsto retomar este lunes los entrenamientos en el predio de Ezeiza.

El encuentro se disputará el miércoles a las 21 en la Bombonera, válido por los octavos de final del Torneo Clausura.