Brasil | Mercados en alza por el triunfo de Flavio Bolsonaro y la reacción de Javier Milei: "Zurdos empobrecedores, córranse"

El escenario político latinoamericano registró un fuerte sacudón tras la victoria del senador Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera ronda electoral de Brasil. La respuesta positiva de las bolsas financieras desató el eufórico festejo del presidente argentino Javier Milei, quien celebró tanto el comportamiento del mercado como el desempeño de la derecha en las urnas. Ante la inminencia de un balotaje decisivo, referentes del oficialismo en Buenos Aires ya anticipan un nuevo esquema de integración regional.

De esta forma, el inicio de la semana estuvo marcado por una contundente manifestación pública del jefe de Estado argentino a través de la red social X. Cerca de las 8:22 de la mañana, Milei replicó un análisis en video del especialista Pablo Spyer respecto al entusiasmo bursátil generado por los comicios del país vecino. Junto al material multimedia, el mandatario sostuvo que cuando la izquierda pierde frente a propuestas de derecha las plazas financieras reaccionan con marcadas subas. En esa misma publicación, el líder libertario lanzó una enérgica consigna con la que intimó a sus adversarios ideológicos a apartarse para permitir el desarrollo continental.

La postura oficial ya se había perfilado durante el cierre del escrutinio dominical. En un primer mensaje emitido en la noche del domingo, el presidente de la Nación felicitó formalmente a su aliado del Partido Liberal (PL) por superar en la compulsa al mandatario en ejercicio. En aquel pronunciamiento, ratificó sus expectativas de entablar un trabajo conjunto a corto plazo enfocado en fortalecer los vínculos comerciales, culturales y políticos entre ambas naciones.

La reacción de los mercados

La disparidad entre los pronósticos previos y la ventaja obtenida por el postulante conservador impulsó un notable rally en las cotizaciones internacionales de la principal economía de la región. Durante las operaciones previas al inicio formal de Wall Street, los certificados de depósito (ADR) de la petrolera estatal Petrobras experimentaron una revalorización cercana al 10%, liderando la mejora generalizada del parque accionario.

El ímpetu comprador resultó aún más marcado en las entidades bancarias brasileñas cotizadas en Nueva York, donde los papeles del sector financiero escalaron hasta un 14%, con los títulos de Itaú Unibanco y Bradesco a la cabeza del impulso alcista. La tendencia positiva alcanzó asimismo a grandes firmas industriales y extractivas como Vale y Embraer. En simultáneo, el fondo cotizado iShares MSCI Brazil (EWZ) —el principal indicador utilizado por los grandes fondos de inversión para posicionarse en el mercado del país vecino— anotó un marcado avance antes de la apertura del mercado estadounidense.

Esta corriente favorable también impactó sobre el mercado cambiario, reflejando un fortalecimiento del real brasileño frente a la divisa estadounidense en las operaciones globales. Los analistas adjudican la envergadura de estas subas a un ajuste abrupto de las expectativas inversoras, dado que los sondeos de opinión previos al domingo ubicaban a Luiz Inácio Lula da Silva en la delantera, contrariamente al triunfo parcial conquistado por la propuesta de derecha en la primera ronda.

Inversión de pronósticos y definición en balotaje

La contienda electoral brasileña concluyó con un resultado que descolocó a las principales encuestadoras, las cuales anticipaban una diferencia favorable al oficialismo. Tras procesar el 99% de las mesas a través del Tribunal Superior Electoral (TSE), la fórmula encabezada por el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro cosechó el 47,04% de los sufragios, lo que representa cerca de 56,1 millones de respaldos. Por su parte, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó ubicado en la segunda posición con el 45,15% de las preferencias, alcanzando 53,8 millones de boletas.

Al no haberse superado la barrera del 50% de los votos válidos por ninguno de los competidores, la conducción del Ejecutivo brasileño se resolverá en una segunda vuelta pautada para el próximo 25 de octubre. El mapa territorial reflejó un amplio predominio de las fuerzas conservadoras, que lograron imponerse en 18 estados nacionales. Flávio Bolsonaro lideró las selecciones en distritos clave como Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, obteniendo más de la mitad de los votos en estos dos últimos. En la jurisdicción paulista, Lula sufrió una diferencia en contra superior a los dos millones y medio de sufragios. A nivel parlamentario, la corriente de derecha sumó 39 bancas en el Senado y 388 escaños en la Cámara de Diputados.

Negociaciones de cara a la segunda ronda

Frente a la inminente cita del 25 de octubre, el espacio que conduce el senador del PL comenzó a delinear un entramado de acuerdos políticos con otras fuerzas afines. El objetivo pasa por captar los cerca de ocho puntos porcentuales distribuidos entre candidatos como Augusto Cury, Renan Santos y Rolando Caiado. La sumatoria de esos sectores podría inclinar la balanza a favor de la candidatura de derecha en la definición final.

En el campo oficialista, la estrategia fijada por el actual mandatario de Brasil se enfoca en movilizar al universo de votantes que no acudió a las urnas, un grupo que abarca a más de 30 millones de ciudadanos. El espacio gobernante busca revertir el ausentismo en un contexto donde analistas señalan el desgaste del electorado con la oferta política tradicional.

Repercusiones en la cúpula oficialista argentina

Las repercusiones por el desempeño electoral en el socio del Mercosur se extendieron entre las principales figuras del ámbito legislativo argentino. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, valoró la expansión de las propuestas libertarias en el plano regional y expresó sus auspicios para el desenlace de la segunda vuelta electoral.

A su turno, la senadora nacional Patricia Bullrich manifestó que la coyuntura sudamericana exhibe una orientación convergente que abre una ventana de oportunidad económica. La jefa de bancada enfatizó la necesidad de impulsar el comercio, la llegada de inversiones y la generación de empleo mediante una integración profunda entre Argentina y Brasil que deje atrás esquemas populistas.