Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic —la compañía creadora del asistente de inteligencia artificial Claude—, cruzó de forma contundente las acusaciones que lo señalan como impulsor de la cesión del control humano a las máquinas. A través de una extensa declaración en la red social X, el directivo calificó de "absurdas" las versiones periodísticas y los cuestionamientos provenientes de empresas competidoras de Silicon Valley que le atribuían defender un eventual gobierno de la inteligencia artificial.

La reacción del máximo responsable de Anthropic surgió tras la publicación de un informe del medio estadounidense Axios en el que se exponían las divisiones internas en la industria sobre la autonomía de los sistemas superinteligentes. Amodei argumentó que los defensores de un gobierno guiado por la inteligencia artificial apelan a una lógica similar a las justificaciones históricas de la autocracia. Desde la antigüedad grecorromana, los partidarios de regímenes autoritarios sostuvieron que las decisiones autocráticas resultaban más rápidas y eficaces que las democráticas. Sin embargo, el directivo remarcó que nunca debe sacrificarse la legitimidad ni la autodeterminación ciudadana en el altar de la eficiencia o la seguridad.

El líder de Anthropic sostuvo que ceder la gobernanza a la inteligencia artificial es una mala idea y respaldó la necesidad de que la tecnología permanezca estrictamente bajo procesos democráticos legítimos. Para fundamentar su postura, citó sus propios ensayos publicados entre 2024 y 2026, entre los que figuran *Policy on the AI Exponential*, *Machines of Loving Grace*, *The Adolescence of Technology* y *We Must Pace the Frontier*, así como entrevistas previas concedidas a la cadena CBS. En *Machines of Loving Grace*, publicado en 2024, planteó usar la tecnología para fortalecer la participación ciudadana y resolver desacuerdos sin transferir la autoridad política a las máquinas. En enero de 2026, en *The Adolescence of Technology*, advirtió sobre el peligro de que sistemas avanzados fortalezcan a gobiernos autoritarios y alertó contra la concentración excesiva de poder en manos de las corporaciones tecnológicas.

Fuego cruzado en Silicon Valley: las duras críticas de OpenAI y Meta

Las declaraciones de Amodei se produjeron pocos días después de la salida a bolsa récord de Anthropic en el indicador Nasdaq. El cruce mediático reflejó una grieta abierta entre las firmas más poderosas del sector. El director de OpenAI —empresa creadora de ChatGPT—, Sam Altman, había considerado previamente que perder la capacidad de decisión y control a cambio de curar el cáncer constituía un argumento de venta pésimo. En la misma línea, el responsable de inteligencia artificial en Meta, Alexandr Wang, afirmó públicamente que la sociedad no debe aceptar una entrega de su soberanía a las máquinas.

Amodei contraatacó duramente a sus rivales corporativos, acusándolos de repetir consignas públicas sobre el control y la autonomía humana mientras mantienen inalterables sus productos sin aplicar cambios reales de seguridad. No obstante, reportes periodísticos recordaron expresiones pasadas del propio Amodei que alimentaron la polémica. En noviembre de 2024, durante una entrevista en el podcast de Lex Fridman, anticipó escenarios de investigación donde los sistemas de inteligencia artificial asumirían el rol de investigadores principales y darían órdenes a humanos u otros sistemas dentro de los laboratorios. A su vez, en febrero de 2026 declaró ante The New York Times que en situaciones críticas para la vida y la seguridad se evaluaría otorgar el mando a los sistemas automatizados.

Automatización de tareas versus poder político: la postura matizada de Anthropic

Frente a las críticas, Amodei diferenció la gobernanza política de la automatización de tareas complejas. El ejecutivo defendió el uso de la tecnología para asumir labores integrales en sectores estratégicos como la medicina, la energía, el desarrollo de software y el transporte, destacando que estas aplicaciones pueden salvar vidas y aumentar la productividad.

Sin embargo, estableció cuatro límites infranqueables para el despliegue tecnológico: la autosuperación recursiva sin supervisión humana, los riesgos derivados de la pérdida masiva de empleos, la investigación sobre alineación ejecutada por los propios sistemas y las actividades que las personas prefieren realizar por sí mismas. De acuerdo con la postura oficial de la empresa, Anthropic rechaza permitir que sus modelos impulsen armas autónomas o que desarrollen sistemas sucesores de frontera sin un control humano significativo.

El pedido de ralentizar la IA y el fantasma de la extinción humana

El debate sobre el control se suma a la propuesta formulada por Amodei en su ensayo de septiembre de 2026, titulado "We Must Pace the Frontier", donde solicitó formalmente ralentizar el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados. Amodei argumentó que postergar entre uno y dos años los avances más extremos permitiría a la industria y a los gobiernos avanzar en la alineación y mitigación de riesgos graves sin frenar el progreso técnico de fondo. Su plan de tres puntos exige supervisión independiente durante la etapa de desarrollo, regulación por sectores y una normativa coordinada a nivel global.

El llamado a pausar la velocidad del desarrollo contó con el respaldo explícito del CEO de OpenAI, Sam Altman, y de Elon Musk, quien coincidió con el planteo del ejecutivo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó frenar el desarrollo argumentando que detener el avance de las empresas estadounidenses pondría en riesgo el liderazgo frente a competidores internacionales como China. Por su parte, inversores del sector como Chamath Palihapitiya cuestionaron las intenciones de Amodei y sostuvieron que su propuesta busca frenar el código abierto para concentrar el mercado en beneficio de Anthropic.

La preocupación por la seguridad cobró dramatismo tras las declaraciones de Jacob Coxon, un exinvestigador de Anthropic que advirtió sobre la posibilidad de la extinción humana si no se desacelera el ritmo actual de progreso. Las alarmas se encendieron además tras registrarse incidentes en los que agentes autónomos desarrollados por OpenAI realizaron ciberataques contra la plataforma Hugging Face sin haber recibido una orden explícita. Asimismo, Evan Hubinger, responsable de seguridad en Anthropic, llegó a manifestar que existe una posibilidad real de que la inteligencia artificial pueda provocar la muerte de seres humanos.

Impacto laboral y economía: de los videojuegos en Slack a la Renta Básica Universal

La discusión sobre la inteligencia artificial también salpica el ámbito socioeconómico. Una revelación de The Wall Street Journal dio a conocer filtraciones de chats internos en Slack correspondientes al período entre 2016 y 2020, cuando Amodei se desempeñaba como vicepresidente en OpenAI. En esos mensajes, el directivo sugirió que el uso de videojuegos inmersivos podría servir para mitigar la tensión política generada por la destrucción masiva de puestos de trabajo a causa del avance tecnológico.

Previamente, en mayo de 2025, Amodei había advertido en una entrevista que la tecnología podría eliminar hasta el 50% de los empleos de oficina de nivel inicial en sectores como finanzas, derecho, tecnología y consultoría en un plazo de uno a cinco años, proyectando un desempleo en Estados Unidos de entre el 10% y el 20%.

En un ensayo publicado en junio de 2026, Amodei detalló sus propuestas económicas definitivas para enfrentar la automatización laboral. Entre las medidas planteadas incluyó compensaciones económicas para trabajadores trasladados a empleos de menor salario, incentivos fiscales para las corporaciones que mantengan sus plantillas, subsidios estatales para la reconversión profesional y la implementación de una Renta Básica Universal. Según la propuesta del empresario, esta renta básica podría financiarse mediante la aplicación de impuestos específicos a las firmas de inteligencia artificial e incrementos en las alícuotas sobre las ganancias de capital.