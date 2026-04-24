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El Mundo |MYTHOS encuentra “grietas” donde nadie las ve

El nuevo modelo de IA de Anthropic, más riesgoso que un arma nuclear

El nuevo modelo de IA de Anthropic, más riesgoso que un arma nuclear

El logo de Anthropic

24 de Abril de 2026 | 01:40
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La inteligencia artificial acaba de cruzar una línea que inquieta al mundo. Cuando la empresa Anthropic presentó Mythos, un modelo tan potente que decidió restringir su acceso, no lanzó simplemente una nueva tecnología: encendió una alarma global. En cuestión de días, gobiernos, bancos centrales y expertos comenzaron a reaccionar ante lo que muchos describen como un cambio de reglas en el tablero geopolítico.

Mythos no es un sistema cualquiera. Según sus creadores, tiene la capacidad de detectar y explotar fallos ocultos en infraestructuras críticas, desde redes eléctricas hasta sistemas financieros y plataformas gubernamentales. En otras palabras, podría encontrar grietas donde nadie más las ve. Ese potencial, más que una promesa tecnológica, suena a riesgo estratégico. No sorprende que algunas voces lo comparen con armamento nuclear: ya no se trata solo de innovación, sino de poder.

INQUIETUD GLOBAL

Las reacciones no tardaron en llegar. En Europa, las autoridades comenzaron a preguntar discretamente a los bancos por sus defensas digitales. En el Reino Unido, una evaluación independiente confirmó que el modelo puede ejecutar ciberataques complejos nunca antes vistos en sistemas de IA.

Mientras tanto, otros países observan desde afuera con preocupación, conscientes de que quedarse atrás en esta carrera puede tener consecuencias profundas.

El acceso restringido al modelo también generó tensiones. Anthropic decidió compartirlo con un grupo limitado de organizaciones, en su mayoría estadounidenses, y solo un país extranjero -Reino Unido- logró participar en las pruebas. Esto dejó en evidencia una realidad incómoda: el acceso a las tecnologías más avanzadas empieza a depender tanto de la política como de la ciencia.

En este contexto, la falta de قواعد reglas globales se vuelve un problema evidente. A diferencia de otros ámbitos críticos, no existe un acuerdo internacional claro que regule el desarrollo y uso de sistemas como Mythos. No hay inspecciones conjuntas ni marcos compartidos para gestionar sus riesgos. Cada país, cada empresa, avanza por su cuenta.

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Incluso dentro de Estados Unidos surgieron tensiones. Funcionarios gubernamentales se reunieron con los responsables de la compañía para discutir el impacto potencial del modelo, especialmente en escenarios sensibles como la seguridad nacional. Al mismo tiempo, Anthropic asegura que limita su distribución por precaución, mientras colabora con socios tecnológicos para reforzar la seguridad global.

Sin embargo, hay un dato que acelera la preocupación: otros modelos con capacidades similares podrían aparecer en menos de dos años. Eso deja una ventana muy corta para preparar defensas adecuadas. Y como si fuera poco, ya se investiga la posibilidad de accesos no autorizados a Mythos, lo que refuerza la sensación de urgencia.

Más allá de los detalles técnicos, el mensaje es claro. La inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta útil para convertirse en un factor de poder.

Mythos no solo revela vulnerabilidades en sistemas digitales; también expone las fragilidades en la cooperación internacional. En un mundo cada vez más conectado, la pregunta ya no es quién desarrolla la mejor tecnología, sino quién controla sus riesgos… y quién queda expuesto a ellos.

 

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