Terror en el vuelo de FlyDubai: ¿por qué el piloto habría tratado de estrellar el avión?

Investigadores trabajaban este jueves para determinar por qué un piloto omaní apuñaló al capitán de un vuelo que se dirigía a Israel, lo que hizo que el avión se precipitara peligrosamente antes de que otras personas a bordo lo aterrizaran en Arabia Saudí. Pasajeros del vuelo de FlyDubai, en el que iban 174 personas, en su mayoría israelíes, desde Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad israelí de Tel Aviv, han descrito cómo el capitán indio, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del aparato se desprendió.

"Nos sentimos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabía a quién recurrir. Pero todo fue instinto de supervivencia", declaró una de las personas que intervino, Asaf Rajuan, en un comunicado compartido por la presidencia de Israel. Un funcionario regional con información de la investigación dijo que el sospechoso, un ciudadano omaní, estaba detenido y confirmó que las autoridades saudíes estaban trabajando con varios países, incluido Israel, para tratar de determinar el motivo.

Emiratos, Estados Unidos y Omán también participaban en esas labores confirmó. "Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada", manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar la investigación en curso.

Un video grabado dentro del avión por Shota Musayev, un dentista que asistió al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda. El nombre del copiloto no se ha hecho público, y se desconoce en qué estado se encuentra. El capitán, Smit Machchhar, ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, se encontraba estable, indicó durante la noche la embajada de India en Arabia Saudí.

Funcionarios de inteligencia y seguridad israelíes estaban en Arabia Saudí para colaborar en la investigación sobre el copiloto, según otro funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Israel ha solicitado que el hombre sea enviado a Israel para la investigación, aunque no estaba claro si se aceptará la petición, dijo el funcionario. Arabia Saudí no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel, pero existe una cooperación en seguridad e inteligencia de larga data a través de canales alternativos.

El gobierno de Emiratos apuntó que su propio equipo de investigación había comenzado a indagar sobre ataque y "si estaba vinculado a algún propósito terrorista", señalando que sus autoridades tienen jurisdicción porque el avión está registrado allí y la ley emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo. Preguntado acerca de si hay indicios de participación iraní, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo a la cadena Fox News que "es demasiado pronto para decirlo".

Netanyahu afirmó que habló con el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien accedió a que Israel se sumase al interrogatorio del sospechoso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a reporteros en la Casa Blanca que él y Netanyahu hablaron "extensamente" por teléfono del incidente y que parecía como si el copiloto "quizá fuera un terrorista o quizá un loco".

El gobierno de Omán no ha hecho comentarios. Netanyahu había advertido en los últimos días de amenazas de seguridad más intensas, aunque dijo a la televisora CNN que el país no había recibido ninguna advertencia específica. Israel está a una semana de conmemorar el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, y a semanas de unas elecciones.

El Ministerio de Exteriores israelí indicó que la mayoría de las personas a bordo del avión eran de Israel, y también había ciudadanos de India y Emiratos. El Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó que cuatro de los pasajeros tenían ciudadanía estadounidense.

FlyDubai anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel. Netanyahu dijo a CBS que Israel planea repatriar en avión a cualquiera que haya quedado varado en Dubái como resultado de esta medida. En el caos que se desató unas dos horas y media después de despegar, el avión descendió de 33.000 pies a 17.000 pies (de alrededor de 10.000 metros a 5.100) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en Tabuk, según Flightradar24, que identificó la aeronave como un Boeing 737 Max 8.

FlyDubai dijo que miembros de la tripulación a bordo ayudaron a estabilizar el avión, pero no dio más detalles. El director de la escuela de vuelo de Nueva Zelanda donde se formó el capitán indio, Philip Kean, lo calificó de "milagroso, en el sentido de que el avión nunca, jamás fue diseñado para ese tipo de picado y sobrevivir a eso; el avión, de hecho, no se desintegró por completo". Trump elogió a la empresa estadounidense Boeing por producir un avión "que fue capaz de soportar fuerzas G y tensión muy por encima de aquello para lo que fue diseñado".

Durante la frenética búsqueda de un lugar para aterrizar, una persona que escuchó las comunicaciones del vuelo con el control del tráfico aéreo describió cómo Arabia Saudí y Jordania rechazaron al avión antes de que finalmente aterrizara en Tabuk en Arabia Saudí, mientras los pasajeros gritaban de fondo. La voz del piloto temblaba al lanzar la llamada de emergencia, o "mayday", y dijo que se estaba produciendo un secuestro. Los controladores aéreos no dieron ningún motivo para las negativas. La persona que escuchó los mensajes habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.