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Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau

Por Redacción

Los restos del reconocido actor Antonio Grimau fueron velados y su último adiós tendrá lugar este miércoles en el barrio porteño de Chacarita, tras su fallecimiento a los 82 años.

El velatorio del intérprete se llevó a partir de las 16.00 en la sala Zuccotti Hnos. en Avenida Córdoba 5080 y concluyó a las 20.00 con la presencia de amigos, colegas y familiares. 

Por su parte, el último adiós se llevará adelante en el crematorio del Cementerio de la Chacarita tendrá lugar este miércoles 21 de octubre, a partir de las 13.00, según indicó la Asociación Argentina de Actores.

Recordemos que, Grimau había atravesado un delicado cuadro de salud en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses, necesitó asistencia respiratoria y sufrió una recaída que obligó a hospitalizarlo nuevamente. 

El propio intérprete contó entonces que había perdido 22 kilos y que debió realizar tres meses de kinesiología para recuperar la masa muscular, al punto de temer que no volvería a caminar.

Sin dudas, el deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva", estrenada en mayo pasado. La adaptación de los textos de Mark Twain inició en el Teatro Regina y también llegó a Rosario en julio.

En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática "Vamo’ los pibes" en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo. 

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