VIDEO | Ante el estadio Único colmado, comenzó el primer show de BTS en La Plata

La espera terminó para ARMY. Miles de fanáticos de BTS deliran en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en el primero de los tres recitales que el grupo surcoreano ofrece en Argentina. Entre largas filas, carteles, banderas y muestras de emoción, la ciudad vive una jornada especial por la llegada de uno de los fenómenos más importantes del K-pop.

Los seguidores de la banda, conocidos como ARMY, comenzaron a reunirse desde temprano en los accesos al estadio. Muchos llegaron con prendas y accesorios alusivos a sus integrantes favoritos, mientras otros prepararon carteles y regalos para intercambiar con otros fanáticos.

Foto: Nicolás Braicovich

La expectativa también se reflejó en los testimonios de quienes aguardaron durante horas para ingresar al predio. Para muchos, el recital representa la oportunidad de ver por primera vez en vivo a BTS, después de años de seguir su carrera a la distancia.

La previa tuvo repercusión en distintos medios nacionales, que mostraron las extensas filas y la convocatoria en los alrededores del estadio platense. La llegada de seguidores desde distintos puntos del país también volvió a poner de manifiesto el alcance del fenómeno, que trasciende las fronteras y reúne a distintas generaciones.

Foto: Nicolás Braicovich

Los horarios del primer show de BTS en La Plata

El cronograma previsto para las tres fechas establece la apertura de puertas para el público general a las 16.30. La presentación de la artista telonera Anita B Queen está programada para las 18.30, mientras que el inicio del show de BTS está previsto para las 20.

Quienes cuentan con entradas VIP y acceso al soundcheck tienen horarios diferenciados para el registro y el ingreso.

Cómo llegar y cuáles son los accesos

El Estadio Único cuenta con distintos accesos según el sector indicado en cada entrada. La organización informó que los tickets son digitales y deben presentarse a través de la aplicación Quentro. Las capturas de pantalla y las entradas impresas no son válidas.

Para quienes llegan desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, existen alternativas como el tren Roca, los servicios de colectivos y el traslado en vehículo particular. Sin embargo, se recomienda contemplar posibles demoras y cortes de tránsito en las calles cercanas al estadio.

También se dispusieron sectores de estacionamiento en las inmediaciones y un punto identificado como “Tu traslado a casa”, destinado a facilitar la organización del regreso.

Qué se puede llevar al recital

Entre los elementos permitidos se encuentran los celulares, los lightsticks oficiales, las cámaras sin lentes intercambiables, los bolsos pequeños y las botellas plásticas vacías de hasta 500 mililitros. También se admite el ingreso de medicamentos y capas para la lluvia.

En cambio, está prohibido ingresar con paraguas, mate, bebidas, alcohol, banderas con palos, cámaras profesionales, drones, sillas, pirotecnia y elementos punzantes, entre otros objetos.

Con tres fechas programadas en La Plata, la llegada de BTS convierte al Estadio Único en el centro de atención de miles de seguidores que esperaron durante años este encuentro. El primero de los recitales marca el comienzo de una serie de shows que promete dejar una huella en la historia del K-pop en Argentina.