Gustavo Yankelevich reveló cómo tomó su nieto Valentín el comunicado de Darío Giordano

Luego de que Darío Giordano publicara un comunicado para desmentir las acusaciones de sus hijos, Gustavo Yankelevich volvió a referirse al viudo de su hija Romina este martes y detalló cómo fue la reacción de su nieto Valentín cuando leyó la carta escrita por su progenitor.

“Me llamó Valentín y me dijo: ‘¿Vos leíste esto? Tenía la posibilidad de pedir perdón, de decir que se equivocó. Lo hubiera dejado mejor parado que insistir con que es inocente y no tiene nada que ver…’. Pero cada uno es lo que es”, reveló el productor teatral en declaraciones con Radio Mitre.

En ese sentido, Yankelevich explicó las razones que llevaron a la Justicia a sobreseer a Giordano por las denuncias realizadas por sus hijos. “Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, dejó en claro.

Según consta en la cédula de notificación judicial, la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo se cerró por prescripción dado que había vencido el plazo legal para continuar con la persecución penal.

En la causa caratulada “Giordano Darío s/lesiones leves”, el juzgado declaró “de oficio extinguida la acción penal por prescripción”. Asimismo, dispuso también “sobreseer de manera total” a Giordano por el hecho denunciado el 2 de octubre de 2015 e investigado como “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

“Los que niegan pueden ser psicópatas que niegan todo. Nosotros aprovechamos para ver si esto puede servir para que los chicos que tienen temas en su casa tengan la oportunidad de ser escuchados”, volvió a reiterar Yankelevich esta mañana en declaraciones radiales.