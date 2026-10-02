Filtran los chats entre Joaquín Levinton y la ex que lo denunció por abuso sexual

La denuncia por abuso sexual con acceso carnal al cantante Joaquín Levinton suma un nuevo capítulo luego de la difusión de los mensajes privados que la denunciante, mujer identificada como Paula, le enviaba al artista, sin obtener respuesta de su parte.

Allí, la denunciante sostiene haber vivido una relación informal con el líder de Turf entre el 2015 y el 2020, en la que se vio obligada a consumir cocaína y mantener relaciones sexuales bajo ese estado, como también participar de relaciones sexuales multitudinarias sin acuerdo previo.

Por otra parte, Levinton negó todas las acusaciones y aseguró que es víctima de acoso por parte de Paula, la denunciante, desde hace siete años.

En ese sentido, se mostró dispuesto a entregar sus dispositivos a la justicia.

“La persona que estaba ahí dentro de la casa, que la vio abrir la puerta, estaba ella con un palo. Personas que están dispuestas a testificar también. A esta persona la conocen muchos amigos míos y es una persona que además ha tenido problemas psiquiátricos, internaciones psiquiátricas”, aseguró el cantante en diálogo con Mariana Fabbiani para DDM.

Sobre la decisión de bloquearla, como se conoció en la denuncia inicial, el artista sostuvo que se cansó de los mensajes subidos de tono que Paula le mandaba: "Empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas. La bloqueó y al día siguiente denuncia”.

Así, el panelista Martín Candalaft tuvo acceso a los screenshots del chat entre la denunciante y Levinton, que respaldarían el testimonio del cantante. Las imágenes muestran reiterados intentos de comunicación de parte de ella, como llamadas y mensajes sin responder.

Entonces, en una oportunidad, Paula llegó a ofrecerle realizar un trabajo promocional en el lugar que ella trabaja, como intento de iniciar una conversación con Levinton. "¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco"

Los mensajes van desde la Navidad del 2025, marzo y mayo, ninguno con alguna respuesta de parte de Levinton. Algunos mensajes contenían links de YouTube de canciones. Como también respuestas a las publicaciones que él hacía en sus redes.

En el último de los mensajes se puede leer: "Sé que te gusta este tema, como tantos otros. Como este...", le sugería Paula a Levinton en las capturas de pantalla.