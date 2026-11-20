El regreso al universo de Vice City marca un quiebre estructural respecto de la ambientación vista en la quinta entrega de la saga. Mientras que GTA 5 concentró su acción en Los Santos y el condado de Blaine sobre una superficie cercana a los 75 kilómetros cuadrados, GTA 6 expande el territorio con la creación de Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que casi duplica la extensión del juego anterior y triplica la superficie de Red Dead Redemption 2.

Este nuevo mapa integra seis regiones geográficas bien diferenciadas, que van desde los letreros de neón y las avenidas costeras de Vice City hasta los humedales de Grassrivers, los Cayos de Leonida, el sector industrial de Ambrosia, el enclave costero de Port Gellhorn y las elevaciones del Parque Nacional Mount Kalaga. Cada entorno presenta su propia fauna, vegetación y variaciones climáticas, como tormentas dinámicas que afectan de manera directa la visibilidad y el control de los vehículos.

Jason y Lucía: el giro narrativo con dos protagonistas y perfiles criminales

La estructura de personajes también sufrió una modificación central. El trío caótico formado por Michael, Franklin y Trevor en GTA 5 dio paso a una narrativa centrada en Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de delincuentes que comparte robos, logística y una trama de confianza mutua inspirada en el mito de Bonnie y Clyde. Además, la incorporación de Lucía representa un hito dentro de la franquicia al convertirse en la primera mujer protagonista en una entrega principal, cuyo arco argumental inicia tras su salida de prisión.

El sistema de juego permite controlar a ambos personajes de forma individual o conjunta tanto en misiones como durante el recorrido libre por la ciudad. A su vez, Rockstar implementó perfiles criminales independientes para cada protagonista que registran su comportamiento de forma permanente a lo largo de cinco categorías: Profesional, Curtido, Violento, Psicópata e Irredimible. A diferencia de las estrellas de búsqueda, este historial no se borra al finalizar una persecución y condiciona la reacción de la población civil.

Seis estrellas y tecnología de reconocimiento: la evolución de la policía

La inteligencia artificial y el comportamiento policial recibieron una revisión integral. GTA 6 elevó el tope de persecución a seis estrellas —una más que en la versión de 2013— e introdujo dinámicas de respuesta más realistas.

Las patrullas ya no se generan de forma espontánea en las inmediaciones del jugador; en su lugar, deben desplazarse hacia el lugar del hecho tras recibir reportes de peatones mediante sus teléfonos móviles o capturas de cámaras de seguridad.

Las fuerzas de seguridad de Leonida operan bajo un sistema de sospecha e identificación detallado que analiza el rostro, la vestimenta, el vehículo utilizado, la presencia de acompañantes y las armas exhibidas. Para despistar a los efectivos y lograr que las estrellas de búsqueda se vacíen, resulta indispensable cambiar de indumentaria, modificar el aspecto físico o abandonar los coches identificados. El juego incluye además la opción de rendirse para evitar tiroteos mortales con las fuerzas policiales.

Cambios en el combate, la conducción y la gestión del armamento

La jugabilidad adoptó un enfoque más exigente y de mayor peso físico. A diferencia de la rueda de armas ilimitada de GTA 5, en esta entrega la capacidad de transporte a pie se limita a dos pistolas y dos rifles, obligando a guardar el resto del equipamiento en la cajuela del vehículo.

Por su parte, los vehículos sufren desgastes mecánicos y estéticos que reducen su valor de reventa o entrega, al tiempo que algunos modelos incorporan rastreadores GPS que notifican de manera automática su ubicación a las autoridades. En materia gráfica y de rendimiento, el título cuenta con más de 600.000 animaciones para los transeúntes —superando ampliamente las 55.000 de su antecesor— y funciona a 30 fotogramas por segundo en consolas de última generación, ofreciendo una historia principal estimada en unas 80 horas de duración.

El salto generacional trajo consigo la sustitución de diversas mecánicas clásicas. En GTA 6 ya no es posible adquirir casas, gestionar negocios ni operar en el mercado bursátil, quedando la compra de propiedades restringida únicamente a garajes. El teléfono inteligente prescinde de la navegación por internet y las compras virtuales, mientras que la cámara en primera persona quedó limitada a la inspección de objetos y al apuntado con mira.

En cuanto al ocio, se eliminaron deportes como el tenis, los dardos y los triatlones para dar paso a disciplinas como el básquetbol, el kayak, el billar, el minigolf, las sesiones de gimnasio y el buceo. Tampoco se incluyeron trabajos secundarios de taxista ni el tradicional Modo Director de video al momento del lanzamiento.

Con el juego disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S, los usuarios pueden optar por dos alternativas de compra. Ambas versiones contienen exactamente la misma campaña narrativa.