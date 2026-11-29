Martín, de 30 años, es empleado administrativo y vive con sus padres en Tolosa. Hace varios años que trabaja y, aunque intenta ahorrar todos los meses, todavía no consiguió reunir el dinero necesario para mudarse.

“Trabajo desde los 22 años y siempre pensé que antes de los 30 iba a tener mi propio lugar. No digo comprarme una casa, por lo menos alquilar algo. Cada tanto me pongo a mirar departamentos, hago cuentas y termino llegando a la misma conclusión: si me voy, voy a vivir exclusivamente para pagar las cuentas. Estoy agradecido de poder quedarme con mis viejos, pero a esta edad también necesito tener mi intimidad, invitar a alguien a casa o manejar mis propios horarios. No es que no quiera crecer, es que económicamente no puedo dar ese paso”.