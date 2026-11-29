Lucía y Nicolás, de 29 y 33 años, están juntos desde hace seis años. Ambos trabajan, pero todavía viven en las respectivas casas de sus padres, en Los Hornos y Villa Elvira.
“Hace tiempo que queremos convivir y formar una familia, pero siempre aparece algún obstáculo económico. Primero decidimos esperar a terminar de estudiar, después a conseguir trabajos más estables y ahora estamos esperando poder juntar plata para mudarnos. Cuando averiguamos por un crédito hipotecario nos dimos cuenta de que ni siquiera tenemos los ahorros necesarios para empezar. También hablamos de tener hijos, pero nos preguntamos cómo vamos a afrontar esa responsabilidad si todavía no podemos resolver dónde vivir. Lo más angustiante es sentir que pasan los años y que hay decisiones importantes de nuestra vida que no dependen únicamente de nosotros”.
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