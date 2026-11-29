Camila, de 32 años, es psicóloga y alquila desde hace cinco años un departamento de dos ambientes en el casco urbano platense. Tiene dos trabajos y destina buena parte de sus ingresos a sostener su vivienda.

“Cuando me independicé pensaba que alquilar iba a ser una etapa transitoria, que con el tiempo iba a poder ahorrar para comprar algo. Hoy veo que eso está cada vez más lejos. Entre el alquiler, las expensas y los servicios se me va más de la mitad de lo que gano. No tengo auto, prácticamente no me voy de vacaciones y cualquier gasto imprevisto me desacomoda todo el mes. Me gusta vivir sola y no quisiera volver a la casa de mis padres, pero tampoco sé cómo voy a hacer para dar el salto. Siento que trabajo muchísimo para mantenerme en el mismo lugar”.