La crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales focos de conflictividad social en Europa. El aumento del precio de los alquileres, la escasez de viviendas accesibles y la pérdida de poder adquisitivo alimentan el descontento de amplios sectores de la población y ejercen una creciente presión sobre los gobiernos.

España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Reino Unido fueron escenario de convocatorias coordinadas durante los últimos fines de semana. Sindicatos y organizaciones sociales reclamaron soluciones al problema habitacional, mejoras salariales y medidas para contener el costo de vida.

En España, las movilizaciones estuvieron precedidas por una huelga general por el derecho a la vivienda, el 11 de noviembre, mientras que en Portugal las protestas incluyeron acampes y multitudinarias marchas.

El fenómeno se produce en un contexto de sostenido encarecimiento de las propiedades. Según Eurostat, durante el segundo trimestre de 2026, los precios de las viviendas aumentaron un 4,7% interanual en la Unión Europea, mientras que los alquileres subieron un 3%.

UNA GENERACIÓN CON EL FUTURO HIPOTECADO

Los jóvenes se encuentran entre los sectores más perjudicados. En España, alquilar una vivienda en solitario demanda el equivalente al 98,7% de un salario juvenil. En numerosas regiones de Portugal, Irlanda e Italia, ese costo puede superar el 80% de un salario mediano.

Las dificultades económicas han extendido la permanencia en el hogar familiar. En Grecia, la edad estimada de emancipación alcanza los 30,9 años; en España e Italia, los 30,2; y en Portugal, los 28,8, frente a un promedio comunitario de 26,3 años.

La expansión de los alquileres turísticos, la escasez de viviendas sociales y la concentración de las oportunidades laborales en las grandes ciudades profundizan las dificultades.

Un informe de Eurofound, organismo de la Unión Europea, advierte que esta problemática tiene consecuencias sobre la salud mental, las oportunidades educativas y laborales, la formación de parejas y la decisión de tener hijos.

Frente a este escenario, distintos gobiernos ensayan respuestas que incluyen la regulación de los alquileres, los subsidios habitacionales, las garantías estatales y los créditos hipotecarios preferenciales.

Sin embargo, la magnitud de las movilizaciones refleja el creciente malestar ante la insuficiencia de esas medidas. La vivienda ha dejado de ser una cuestión exclusivamente inmobiliaria para convertirse en un problema económico, social y político que pone a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos europeos.