EL DIA pidió informes sobre las inversiones de Edelap y el incidente en la Subestación Tolosa

Ante la necesidad de conocer el estado de las inversiones de Edelap en La Plata y las actuaciones del organismo de control tras el incidente ocurrido el pasado 17 de agosto en la Subestación Tolosa, EL DIA presentó un pedido de informes ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Szelagowski.

La presentación, dirigida al presidente del organismo, Diego Rozengardt, fue ingresada el 21 de octubre, a las 8.45 horas, y apunta a conocer los planes de inversión comprometidos por la distribuidora para el partido de La Plata, su grado de ejecución y las eventuales medidas o sanciones dispuestas por el ente regulador a raíz del episodio registrado en Tolosa.

En primer término, EL DIA solicitó que se entreguen los dos últimos planes quinquenales o anuales de inversión presentados por Edelap ante el OCEBA para el partido de La Plata, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley provincial 11.769, que regula la actividad eléctrica en territorio bonaerense. El requerimiento incluye, además, un informe sobre el grado de avance de los planes de inversión presentados por la empresa durante los últimos dos años, con el objetivo de establecer cuáles fueron las obras comprometidas y en qué medida se concretaron.

EL INCIDENTE EN TOLOSA

Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el incidente ocurrido el 17 de agosto en la Subestación Tolosa de Edelap, que, según se señala en el escrito, tuvo su inicio en un conjunto de celdas de interconexión que contaban con varias décadas de antigüedad. Sobre este episodio, el diario pidió que el organismo informe concretamente cuáles fueron las acciones adoptadas y las sanciones que eventualmente se hayan impuesto a la distribuidora como consecuencia de lo sucedido.

Asimismo, se solicitó una copia del informe que Edelap presentó ante el OCEBA en relación con el incidente, con el propósito de acceder a las explicaciones brindadas por la empresa sobre las circunstancias en las que se produjo el evento.

El pedido de información pública fue formulado en los términos de la Ley Nacional 27.275 y reclama que la documentación sea entregada dentro del plazo establecido por su artículo 11.

En la presentación, EL DIA también hizo hincapié en la transparencia que debe regir el funcionamiento de los organismos públicos y en la importancia de acceder a información vinculada con las inversiones, el mantenimiento y las condiciones de prestación de un servicio esencial para los vecinos de La Plata. La respuesta del OCEBA permitirá conocer qué inversiones comprometió Edelap para el servicio a los vecinos de la Ciudad, cuál fue su grado de cumplimiento y qué actuaciones llevó adelante el organismo de control frente al incidente ocurrido en la Subestación Tolosa.