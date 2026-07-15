Atlanta llenó el downtown de policías para evitar cualquier atisbo de episodios violentos

ATLANTA, GEORGIA (Env. Esp.)

@firmamendinueta

Accesos diferentes y bien separados en distancia para argentinos (gate 3) e ingleses (gate 4), cerca de 2.000 efectivos policiales uniformados de esta ciudad, 200 guardias de empresas privadas y apoyatura logística de ejes policiales de otras jurisdicciones cercanas a Atlanta, conforman la red de seguridad implementada para que no haya inconvenientes en todo lo referido al cruce en semifinales entre Argentina e Inglaterra.

Los cinco argentinos que se colaron en los partidos ante Austria y Jordania en el estadio de Dallas y el episodio donde hubo trompadas de ida y de vuelta entre dos ingleses y tres argentinos, ocurrido durante el partido Inglaterra-Noruega, fueron los únicos lunares en una Copa del Mundo donde todo se viene desarrollando con parámetros que dejan muy conforme al comité organizador.

En ese contexto, la jornada de ayer estuvo matizada por largas caminatas de grupos de hinchas por la zona del Centennial Olympic Park (construído para los Juegos Olímpicos de 1996 y domicilio elegido para el fan fest) bajo la atenta mirada policial. Y el foco principal estuvo en el banderazo realizado en el amplio espacio Underground de la Peach Street. La policía local tardó en autorizar la populosa reunión en el citado espacio público porque diagramó un operativo para evitar filtraciones de ingleses con sus camisetas rojas. La llovizna persistente, que se hizo presente desde las primeras horas de la mañana, en parte ayudó a bajar un poco el entusiasmo, pero los argentinos no quisieron perderse el banderazo. Se ha vuelto costumbre, cábala y, también, una auténtica necesidad de encuentro para sentirse “más cerca”, darse fuerza unos a otros y para achicar la ansiedad que genera todo lo que hay en juego.

CONTINGENTES RECIÉN LLEGADOS CON CAMISETAS DEL ASCENSO

El paso de “La Scaloneta” a semifinales disparó el interés de muchos que estaban en nuestro país y, rápidamente, armaron las valijas. Lógicamente, había que disponer de bastante dinero. Entonces, llamó la atención observar durante el banderazo el crecimiento exponencial de camisetas de clubes que militan en las diferentes categorías de ascenso de AFA. Haber llegado así, sobre la marcha y en plena etapa de definición, no era para cualquiera. Son muchos los que se han sumado a aquel grupo originario que empezó este camino junto a la Selección en Kansas City frente a Argelia.

Hoy, desde las ocho de la mañana, la zona donde está emplazado el Mercedes Benz Stadium estará cercada por la fuerza pública. No se permitirá el ingreso con banderas o remeras con inscripciones o imágenes de las Islas Malvinas. En las redes sociales aparecieron algunas provocaciones en cuentas inglesas, pero, felizmente, nada se ha trasladado al plano de los hechos en el downtown de esta ciudad.

“’¡El que no salta es un inglés!” no estará prohibido y será el hit al cual, una vez más, van a recurrir los integrantes de la legión argentina antes, durante y después del partido, más allá del resultado final. Falta conocer al otro finalista y saldrá hoy a la tarde. La expectativa es enorme, esperan que la capacidad del estadio esté colmada y el estado de Georgia busca su propia meta; no quiere ni el más pequeño incidente.