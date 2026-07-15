Bajo la lluvia, miles de argentinos en un banderazo con ilusión

A pesar de la lluvia y de un importante operativo de seguridad, miles de hinchas argentinos comenzaron a darle color este martes al tradicional banderazo previo al duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Este diario recorrió el punto de encuentro de los fanáticos y mostró cómo fueron los estrictos controles de ingreso dispuestos por la Policía de Atlanta.

“Estamos en plena tarde del día anterior al partido entre Argentina e Inglaterra. Llovió durante gran parte de la jornada y recién terminó la otra semifinal, en la que España le ganó con total justicia a Francia. Mientras tanto, empieza a tomar forma el banderazo argentino”, relató.

Antes de ingresar al predio, todos los asistentes debieron pasar por un exhaustivo operativo de seguridad. Hubo perros de la policía que revisaron mochilas y realizaron cacheos. Para entrar al banderazo hubo que pasar todos los controles.

Ya en el corazón de la fiesta albiceleste, se encontaba a Pablo Andreoli, un hincha platense de City Bell que llegó hasta Estados Unidos para acompañar a la Selección.

“Fue impresionante todo lo que vivimos. Hubo calor, deshidratación, pero la pasamos bárbaro. Ahora quedan dos países conquistadores en la Copa del Mundo, pero un solo libertador. Ojalá se dé lo que todos queremos”, expresó con entusiasmo.

El hincha también mostró la ubicación que consiguió para el partido frente a Inglaterra. “Conseguí la platea oficial detrás de uno de los arcos donde va a atajar el Dibu Martínez. Me costó 3.500 dólares”.

Aun así, aseguró que el esfuerzo económico vale la pena. “Es un partido histórico. Nunca vi algo igual y quién sabe cuándo volveremos a vivir una oportunidad como esta”, sostuvo.

Mientras continuaba cayendo una persistente llovizna sobre Atlanta, el banderazo seguía sumando hinchas entre puestos de comida, bebidas y merchandising oficial, en una vigilia cargada de ilusión para acompañar a la Scaloneta en busca de un lugar en la final del Mundial.