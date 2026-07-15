Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL DT DE FRANCIA

Deschamps reconoció errores y acusó al árbitro

Archivo

Por Redacción

“Hay que reconocer que hemos estado un tono por debajo”, reconoció el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la derrota del martes ante España 2-0. “Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido y más”, dijo el técnico.

El seleccionador galo sí puso en cuestión el nivel del árbitro elegido para el partido, el salvadoreño Iván Barton. “¿Tiene el nivel para dirigir una semifinal del Mundial? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado situaciones, ocasiones”, expuso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?