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HOSSAM HASSAN

El técnico de Egipto explicó su gesto

Hossam Hassan

Por Redacción

El entrenador Hossam Hassan volvió a referirse al partido entre Egipto y la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026 y aclaró el gesto con los brazos cruzados que realizó durante el encuentro, además de revelar detalles del cruce que mantuvo con Lionel Messi cerca del final del partido.

El DT egipcio, que tras la eliminación había denunciado haber sido perjudicado por el arbitraje, aseguró que aquella señal no estuvo relacionada con una denuncia por racismo.

La polémica se produjo cuando el árbitro François Letexier anuló inicialmente el 2 a 0 convertido por Mostafa Ziko debido a un pisotón sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

La decisión generó una protesta masiva del banco egipcio, mientras que Messi y otros futbolistas argentinos también se acercaron para reclamar que el juego se reanudara rápidamente y evitar que el encuentro se desvirtuara.

En medio de los reclamos, Hassan cruzó ambos brazos frente a las cámaras y aunque Letexier solo lo amonestó por sus protestas, el gesto fue interpretado por buena parte del ambiente del fútbol como una activación del protocolo para denunciar racismo o discriminación.

Una semana después, el técnico despejó las especulaciones: “El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo ‘no estás siendo justo’”, explicó.

Hassan también recordó su intercambio con Messi: “Vino hacia mí y dijo ‘why?, why?, why? Y no sé qué más’. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente”, afirmó.

Además, Hassan sostuvo que Egipto estuvo cerca de eliminar a Argentina y destacó el rendimiento de su equipo: “Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, señaló.

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