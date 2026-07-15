España finalista: partidazo para eliminar al candidato

La Selección de España fue completamente superior a Francia a partir de quitarle la pelota y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026. No dejó dudas el campeón europeo que ratificó su dominio en sus duelos ante los galos.

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto, un premio con sabor a poco de acuerdo a su ambición, plantel y expectativas.

La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán hoy.

España comenzó a ponerse en ventaja a los 19 minutos, cuando un centro al segundo palo del defensor Marc Cucurella le quedó al lateral Lucas Digne, que golpeó al delantero Lamine Yamal dentro del área en su intento de despeje, por lo que el árbitro Iván Barton cobró penal. Fue muy clara la infracción pese a que los medios franceses se quejaron. No hubo dudas: no lo vio y le pegó.

El mismo fue ejecutado por el delantero Mikel Oyarzabal, dos minutos más tarde, que definió a media altura y ajustado contra el palo izquierdo del arquero Mike Maignan, que adivinó pero no alcanzó a desviar.

El único acercamiento de Francia en el primer tiempo se dio promediando la primera mitad, con un excelente contraataque en el que el enganche Michael Olise jugó de primera para el delantero Ousmane Dembele, que cruzó un gran pase largo para habilitar al atacante Kylian Mbappé, que nunca terminó de acomodarse para disparar en una jugada que se fue desdibujando.

A los 37 minutos, el extremo Lamine Yamal jugó una pared con el mediocampista Dani Olmo, compañeros en el Barcelona, a partir de la cual pudo entrar al área y meter un centro para el volante Fabián Ruiz, que definió desviado por el primer palo.

España tuvo la primera llegada del segundo tiempo a los cinco minutos, con un pase por la banda derecha para Yamal, que encaró a Maignan pero definió contra el pecho del guardameta. De todas formas, el atacante estaba adelantado.

Dos minutos después, Oyarzabal encontró un hueco para intentar disparar desde el borde del área, con un tiro alto y potente que se fue cerca del travesaño.

El conjunto español amplió la ventaja a los 12 minutos, con una incursión en el área del lateral Pedro Porro, luego de una nueva pared con Olmo, que luego definió al primer palo ante el achique de Maignan y poner el 2-0.

Francia no tuvo acercamientos de peligro hasta los 18 minutos, con un hábil desborde por izquierda de Mbappé y remate al primer palo, con el que intentó sorprender al arquero Unai Simón pero no lo consiguió.

Un minuto más tarde, un córner bajo al primer palo permitió el remate de taco del mediocampista Aurélien Tchouaméni, que salió muy por encima del travesaño.

A los 21 minutos volvió a generar peligro Mbappé, esta vez con un disparo desde el borde del área que, tras un desvío, se fue apenas desviado por el palo derecho de Simón.

No hubo más llegadas de riesgo hasta los 32 minutos, con un centro desde la izquierda que habilitó el desmarque y cabezazo al primer palo del delantero Ferran Torres, que no pudo rematar con precisión.

Tres minutos más tarde, Unai Simón salió lejos a cortar un pase largo con la cabeza y quedó lejos de su arco, obligado a correr hacia atrás mientras el extremo Désiré Doué controlaba y disparaba, aunque alcanzó a quedarse con la pelota en dos tiempos, tras frenarla con las piernas, en un partido excelente.

En el cuarto minuto de descuento, Dembele recibió por el costado derecho del área y enganchó para buscar el zurdazo al segundo palo, aunque su tiro salió centralizado y a las manos de Simón. No hubo manera de quebrar a España, la selección más sólida en defensa que ayer sí mostró credenciales.