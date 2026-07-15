España se ilusiona con las “maldiciones”

Cada quien cree en lo que quiere y puede. Por eso, los españoles ya comenzaron a ilusionarse en la previa de su victoria en la semifinal ya que cada uno de sus rivales tiene “maldiciones”: nunca en la historia el vigente ganador del Balón de Oro se consagró campeón (el último el francés Dembele, tarea cumplida); tampoco lo hizo una selección con técnico extranjero (el alemán Tuchel dirige a Inglaterra) ni aquella que empezó el torneo como líder del ranking FIFA (en el inicio de la competencia, Argentina era el 1).

El Mundial 2026 ya entró en su recta final, y tan solo tres selecciones quedan en competencia: Argentina, Inglaterra y España. La primera “maldición”, que involucraba a Francia, ya se cumplió en cuestión involucraba a Francia, ya que nunca en la historia el ganador del Balón de Oro se consagró campeón del mundo. Ayer Ousmane Dembélé no tocó la pelota en la derrota francesa.

Todavía quedan en pie Argentina, que llegó a la cita máxima como primera del ranking FIFA y nunca el líder de esa tabla terminó con el título; e Inglaterra, que deberá romper con la historia de que nunca se consagró una selección con entrenador extranjero, racha que buscará quebrar el alemán Thomas Tuchel.

Eso sí, tampoco un entrenador calvo fue campeón. Le crecerá el pelo a Luis De La Fuente.