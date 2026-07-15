España superó un récord de la Scaloneta

La victoria de España sobre Francia no solo depositó al equipo dirigido por Luis De La Fuente en la final del próximo domingo sino que le permitió extender su invicto de más de dos años y superar (con 37 partidos sin perder) el récord que sostuvo la Selección Argentina hasta la caída ante Arabia Saudita en el inicio del Mundial de Qatar 2022.

Con el triunfo sobre les Bleus en la ciudad de Dallas, España alcanzó los 37 encuentros consecutivos sin perder, marca que inició luego de la caída 1-0 ante Colombia en marzo de 2024. Con esa cifra, los españoles lograron dejar atrás la mejor marca establecida por la Selección Argentina, que hilvanó 36 encuentros sin perder entre 2019 y 2022, racha que llegó a su fin en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

El único otro registro de un seleccionado alcanzando los 37 juegos sin derrotas fue lo hecho por Italia entre 2018 y 2021, que alcanzó esa misma cantidad rumbo a su coronación en la Eurocopa 2021 y que finalizó al perder 2-1 justamente ante España por la Nations League. Sin embargo, en ese tiempo comenzó la mala hora italiana, que este año siguió por televisión su tercera Copa del Mundo al hilo luego de quedarse fuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y de esta cita mundialista en el repechaje ante Bosnia-Herzegovina.

En este momento de alegría para España, cabe destacar que entre esos 37 tiene un antecedente negativo, un empate se vivió como una derrota. Fue el empate 2-2 con Portugal en la final de la Nations League 2024/25, encuentro que se definió por disparos desde el punto del penal y fue victoria 5-3 para el combinado luso. Empate en las estadísticas, en la península ibérica se vivió -obviamente- como una derrota.