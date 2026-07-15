Los hinchas no podrán ingresar con referencias a las Islas Malvinas

La FIFA prohibió el ingreso de banderas, carteles, camisetas y cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará esta tarde desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La medida forma parte del operativo especial de seguridad diseñado para uno de los encuentros de mayor riesgo del torneo y responde al reglamento del organismo, que impide el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.

Más allá de las características especiales del clásico Argentina-Inglaterra y sus componentes extrafutbolísticos, la FIFA tiene por norma evitar cualquier tipo de pronunciamiento -explícito o no- que roce lo político.

Más allá de la organización del torneo, la aceptación de la medida por parte de gobierno nacional abrió la polémica porque quienes no aceptan la intromisión apuntan a que se intenta desmalvinizar el debate público en nuestro país, con lo cual amplificaron los cuestionamientos hacia el gobierno nacional.

La restricción alcanza a cualquier insignia vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, un símbolo habitual entre los hinchas de la Selección.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que tampoco se permitirá el ingreso de remeras o pancartas alusivas al conflicto de Malvinas y sostuvo: “No pueden ingresar banderas con contenido político”. La funcionaria explicó que el operativo fue definido tras un análisis de riesgo realizado junto con organismos internacionales.

La coordinación se llevó adelante en una reunión del Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con representantes de la FIFA, el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami, la Policía de Inglaterra y autoridades argentinas.

A diferencia de otros partidos de la Copa, los hinchas ingleses y argentinos tendrán accesos diferentes

Para el encuentro de esta tarde trabajarán más de 1.600 agentes entre policías, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales. Además, por primera vez en el Mundial, habrá accesos diferenciados para los hinchas, en busca de la mayor separación posible dentro del estadio, algo que no es habitual en los partidos mundialistas.

Según se informó, los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3, aunque Monteoliva aclaró que, debido a que las entradas fueron adquiridas previamente, “habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio”.

También estará prohibido el ingreso con botellas y las bebidas se servirán en vasos descartables para evitar que los envases sean utilizados como objetos contundentes.

El dispositivo abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los distintos accesos al escenario del encuentro.

Monteoliva informó además que ya fueron identificados 13 argentinos que intentaron eludir controles o ingresar con entradas falsas, por lo que fueron inhabilitados para asistir a estadios durante el Mundial, medida que también se replicará en la Argentina.

La ministra agregó que Estados Unidos recibió el registro de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en el país para impedir su acceso a los encuentros de la Copa del Mundo.

Será el cuarto partido mundialista desde la Guerra de Malvinas en 1982 que enfrenta a argentinos e ingleses. En el choque de 1986 en Azteca de México, la victoria de la Selección de Bilardo por 2 a 1 con las genialidades de Maradona tuvo a las islas sobrevolando antes, durante y después del jugo, en el que hubo incidentes dentro y fuera del estadio.