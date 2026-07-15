Los ingleses hablan de que “Messi obtuvo su árbitro favorito”

La designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal para el partido entre Argentina e Inglaterra generó repercusión inmediata en la prensa británica, especialmente después de un fuerte título del Daily Mail en la previa de la semifinal del Mundial 2026.

El medio inglés publicó que “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, a pesar de las teorías de conspiración que afirman que el torneo está amañado”, una frase que volvió a poner el foco sobre el clima de sospechas instalado alrededor de algunos fallos durante el camino argentino.

La FIFA designó a Elfath para dirigir el partido de este miércoles en Atlanta, acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completarán el equipo arbitral.

El enfoque del Daily Mail se apoya en los antecedentes recientes del juez con Messi: Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina venció a Francia por penales, y también dirigió partidos de Inter Miami con el capitán argentino en cancha.

Entre esos encuentros aparece la final de la Leagues Cup 2023 entre Inter Miami y Nashville, que terminó 1 a 1 y fue ganada por el equipo de Messi en la tanda de penales.

Según la prensa británica, los equipos con Messi tienen un registro perfecto en partidos arbitrados por Elfath, dato que fue utilizado por distintos medios ingleses como argumento para indicar que la designación fue un “guiño” favorable para Argentina.

Elfath, de origen marroquí y representante de Estados Unidos, ya dirigió tres encuentros en este Mundial: El empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, Uruguay-España que fue victoria para los españoles y Brasil-Noruega que terminó con triunfo noruega y eliminación brasilera, por lo que llega a la semifinal con experiencia reciente en el torneo.

El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles en Atlanta y definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, en una previa que sigue sumando capítulos fuera de la cancha, ahora con el arbitraje como nuevo foco de debate.

La designación del nacido en Casa Blanca, pero nacionalizado estadounidense, sigue con la tendencia que viene marcando la dirección arbitral de FIFA, con el italiano Pierluigi Collina, que es la de no poner jueces que pertenezcan a alguna de las confederaciones que se enfrentan en dicho partido.

Con Alfath como árbitro, Lionel Messi nunca perdió un partido ni en el Mundial ni en MLS

Los dichos desde medios ingleses se suman a las voces críticas que también llegan mayoritariamente hacia la Selección Argentina desde México y España, acerca de un supuesto favoritismo de la FIFA por Argentina. Esto, es algo que viene desde Qatar 2022, pero que no tuvo un sustento real, más allá de las especulaciones dadas mayoritariamente en redes sociales.

De esta manera, la intensidad del duelo entre argentinos e ingleses sigue en aumento y a la gran alerta que hay respecto a la seguridad del evento, también se sumará el juez, quien estará en la mira de todo el mundo, al igual que sus asistentes y los encargados del VAR.