Para Porro es un “sueño hecho realidad”

El defensa Pedro Porro, autor de uno de los tantos de España y elegido mejor jugador del partido (MVP), afirmó que optar el domingo al trofeo más importante del fútbol es “un sueño hecho realidad”.

“Estoy muy feliz por la actitud del equipo, de principio a final. Hicimos todo lo que había que hacer. Es un sueño hecho realidad, es algo que ni en mis mejores sueños podía haber pensado esto”, dijo.

“Francia es una selección muy difícil. Esto es un éxito de todo el equipo, no es nada mía, es de todos. Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón. Hemos sabido contrarrestar sus puntos fuertes”, se enorgulleció.

Porro fue sustituido antes del final del partido por problemas físicos, dejando su lugar en el campo a Marcos Llorente. “Son cosas del partido. No sé ni qué minuto era cuando me cambiaron, no podía más, no podía seguir”, admitió el jugador del Tottenham inglés tras sufrir “una molestia en los isquios.Ahora mismo te diría que estoy muerto pero quedan días y hay tiempo para pensar en la recuperación para estar bien”.