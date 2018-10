Melazo, “El Tucumano” Herrera y los negocios que las escuchas dejaron al desnudo

Ya con preventiva los dos, la Justicia avanzará en la investigación de sociedades comerciales y testaferros. El control de la noche y las sospechas de narcotráfico

“Deben analizarse los elementos probatorios como si fuera el armado de un rompecabezas, lento y por secciones, sin perder la visión del conjunto”, argumentó la jueza Florencia Butiérrez en una de las 101 fojas del fallo en el que dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex juez César Melazo y de Rubén “El Tucumano” Herrera por “asociación ilícita” y de Enrique “Quique” Petrullo por “tráfico de influencias agravado”.

Reconoce Butiérrez que sostener las acusaciones resulta complejo, pero destaca en la causa los “innumerables datos que surgen de las escuchas”, como “la existencia de sociedades entre Herrera y Melazo (en realidad con su esposa) o la efectiva comprobación de hechos delictivos realizados por la banda”.

La jueza acompaña a la fiscal Betina Lacki en su hipótesis de que desde “el 1 de enero del año 2008 y hasta la actualidad, al menos diez personas de sexo masculino, en la ciudad de La Plata y sus alrededores, tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrarla, de una asociación cuyo fin era la comisión de hechos ilícitos de distinta naturaleza, con división de tareas y roles, siendo que solo a modo de ejemplo, algunos de ellos en su condición de policías aseguraban la zona, entregaban los ‘trabajos’ (ilícitos) y brindaban cobertura policial, otros señalaban los objetivos, otros prestaban asistencia, otros mediante grupos o parejas de trabajo llevaban a cabo materialmente los hechos ilícitos y otros funcionarios judiciales aseguraban la impunidad mediante su intervención en la justicia”.

Destaca Butiérrez que las “relaciones desiguales de poder entre los integrantes” de la presunta organización se muestran al desnudo en varias escuchas, como una en la que Javier Ronco (con preventiva desde agosto) se queja: “Ojo, no, porque no, no, es un mundo de traición todo esto, esto es una película boluda, se cagan todos en todos, es una cosa de terror boluda”.

“Es un asco, la verdad que es un asco, la avaricia, de no sé de qué”, para concluir, “en referencia a los que están más alto en la jerarquía (dice Butiérrez) que ‘... son peores que nosotros, esa es la palabra boluda, nosotros no existimos”.

En su dictamen, la jueza tiene en cuenta cuatro investigaciones vinculadas a la megacausa, porque “de las mismas se pueden extraer indicios para formar convicción respecto de los vínculos entre los diferentes integrantes de la banda”.

Se refiere al robo en la Subsecretaría de Derechos Humanos (del 30/12/08); el doble homicidio de Carlos Rodríguez y su esposa Martini (del 5/1/08 por el que está procesado Ronco); el homicidio de un nene en Gonnet (6/12/09) y el escruche cometido contra la heladería Thionis de Ensenada (4/1/10).

“Son importantes estas piezas procesales porque permiten reconstruir vínculos, modos de actuar y traiciones entre los integrantes de la banda”, insiste.

Haciendo foco en el robo en el comercio, ocurrió en el turno de Melazo, cuando ladrones sustrajeron casi 200 mil pesos de las oficinas del dueño. Todas las sospechas apuntaron a Juan Farías -fue su asesinato en 2010 el que disparó esta investigación- “conocido por movilizarse con un minicooper rojo, y un tal ‘Burgos’, personas que serían conocidas por ‘cometer escruches en la modalidad alta gama’”, se lee en el fallo. Pero la jueza se detiene en una denuncia que se presentó con identidad reservada en Asuntos Internos, según la cual “Farías trabajaba para el titular de la Comisaría interviniente”, quien hoy ocupa un alto cargo en la policía platense.

Ese mismo testigo dijo que 11 días después del robo vio “en la puerta de la comisaría un minicooper rojo” como el de Farías. La causa “fue archivada por el Fiscal Alvaro Garganta el día 2 de agosto del año 2011 - figura en el fallo- y el dinero nunca se recuperó”.

Día del amigo

“Para ir concatenando los indicios que van surgiendo de este proceso, su interrelación, el camino que dirige a una sola hipótesis que es la conformación de una asociación cuyo fin era cometer múltiples delitos de manera indeterminada, es necesario resaltar este hecho fundamental”- dice Butiérrez-: la fiesta por el Día del Amigo de 2010.

Según la jueza, “no es un hecho meramente anecdótico, de color, ‘ah mirá el juez Melazo festejó el Día del Amigo con varios policías y delincuentes conocidos’. No. No es aislado, no se puede justificar fácilmente si se tiene en cuenta el resto de la prueba, no es menor ni intrascendente como lo intentó hacer parecer el mismo Melazo en su declaración” indagatoria, explica.

Y agrega: “El Día del Amigo, por lo menos en nuestra idiosincrasia nacional, no se festeja con cualquiera, es un claro símbolo de ‘amistad’ y en este caso, de impunidad”.

Ese día, figura en el dictamen, “estaban reunidos en la nada modesta casa de Gustavo Bursztyn sita en City Bell, el juez César Ricardo Melazo, el oficial Gustavo Mena, Javier Ronco, Rubén ‘El Tucumano’ Herrera, Carlos Bertoni, Juan Farías y Ángel ‘Pipi’ Yalet, entre otros”.

La causa acumula ya quince cuerpos de escuchas telefónicas, sumados a otros dos que “contienen casi exclusivamente la transcripción del contenido de los teléfonos celulares y pendrives” de Ronco.

De ese material surge que éste menciona que “El Tucumano (su ex cuñado) ya avanzó en transa y es un narco ahora, que se mueve en otra escala”.

La investigación original motivó la apertura de otras 35, por la aparición de muchos datos y nombres.

En la causa se observa la transcripción de una conversación del 21 de abril de este año entre Ronco y “Quique” Petrullo, quien le envió una captura de pantalla de “un chat con Carlos Altuve (Fiscal de Casación) en torno a las propiedades de boliches y agencias estudiantiles que tendría Rubén Herrera, haciendo mención a sus socios (César -posible alusión a Melazo-), Burlete (en posible alusión a Burlando) y testaferros en otros casos, como en una agencia de viajes”, figura en el fallo.

Butiérrez considera que “el tiempo y la investigación permitirá ir corroborando otros hechos que deberán aunarse al presente, como la posible intervención de otras personas” o “ilícitos relacionados con el lavado de dinero entre otros”.

Los amigos del juez

En referencia al ex juez de Garantías platense, considera la jueza que “Melazo ejercía el poder penal atribuido de manera irregular, y ello deviene en un indicio más que refuerza la hipótesis fiscal”, sin pasar por alto que “fue pasible de varias sanciones, tales como apercibimientos o llamadas de atención”, por, entre otras cosas, “librar órdenes de allanamiento sin resolución que lo ordenara al igual que escuchas telefónicas y llamar a indagatoria sin motivación” o “resolver la nulidad de la causa con posterioridad y en sentido contrario al de la Alzada”, siendo el imputado un comisario.

La jueza toma en cuenta que hay indicios suficientes que corroboran la relación de Melazo con el ex comisario Gustavo “Bursztyn (vinculado fuertemente con el tema de los desarmaderos ilegales)”, que, según Butiérrez “traspasa la mera amistad, como surge por ejemplo con las copias del legajo personal del nombrado” jefe policial, que en su carrera sólo tuvo dos distinciones “por parte de organismos jurisdiccionales”, motivadas en “notas enviadas por Melazo”.

En el procesamiento se resalta la “estrecha relación” del ex juez con “El Tucumano” Herrera, con el cual “compartiría no solo reuniones familiares y un flujo diario de conversaciones, sino también vínculos comerciales”, como “Inversiones Los Hornos”, a cuya sociedad la integran -se desprende de la causa- “Herrera y la mujer de Melazo”.

En un allanamiento a una de las propiedades de “El Tucumano”, situada en 161 entre 55 y 58, “se incautó un cuadro” con una foto en blanco y negro con la inscripción “La Plata, lunes 9 de septiembre de 2002”, de un partido de fútbol en la que se ven dos carteles en la tribuna con la frase “fuerza Melazo”; “el Pincha está con vos” y “al pie la inscripción “Apoyo al Juez. Los hinchas colgaron banderas a favor de César Melazo”.

En la causa figuran conversaciones del ex juez con Herrera, “dando cuenta de compartir reuniones familiares, asados y negocios juntos”, resalta Butiérrez. Ese intercambio termina el 23 de julio, con las primeras 11 detenciones y se retoma el 7 de agosto, se cita en el procesamiento.

En otra escucha, “Quichua” Manes describe a Herrera en estos términos:

- Te eliminan con la policía y el más poronga de todos, multimillonario, no negro, te metés con ese y estás al horno: El tucumano Herrera, hermano... maneja toda la droga (...) dicen que es trillonario, dicen que te metés en el camino de ellos con un boliche y te eliminan”.

Según figura en el expediente, en ese punto Manes hace referencia al caso de Emilia Uscamayta Curí, la joven que falleció en una fiesta clandestina, el 1 de enero de 2016:

“Qué le pasó a Gastón Alan Bouer? (por Haramboure) el pibe que le pusieron la mina ahogada”, “está preso en Olmos por no querer laburar para el fulano de la noche”, termina.