Brasil le ganó a Arabia Saudita y llega motivado al partido con Argentina

El equipo de Tité se impuso por 2-0 sin sobresaltos, con los goles de Gabriel Jesús y Alex Sandro. La prueba de fuego la tendrá el martes

Brasil jugó a media máquina, y con chispazos de algunas de sus individualidades, le ganó ayer a Arabia Saudita, la selección de comanda Juan Antonio Pizzi, por 2-0, prácticamente sin despeinarse.

Los goles fueron convertidos por Gabriel Jesús y Alex Sandro, con golpe de cabeza.

El equipo brasileño, que el próximo martes enfrentará a Argentina, en el amistoso que todos esperan, no desplegó todo su potencial futbolístico, como habitualmente lo hace, aunque se sabe que cuenta con la jerarquía de Neymar, Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesús, jugadores que son temibles para cualquiera y que aparecen en su plenitud cuando se lo proponen.

Quizás los dirigidos por Tité se guardaron algo de energía para cuando enfrenten el martes a las 14:45 al seleccionado de Lionel Scaloni, en un amistoso de categoría y que todo el mundo espera con los abrazos abiertos.

Colectivamente hablando, Brasil mostró algunas fisuras defensivas, sobre todo, cuando Arabia realizó la presión alta o cuando utilizó un juego directo, vertical.

Sin embargo, algunas pinceladas del talentoso Neymar, quien habilitó a Gabriel Jesús para que convierta en posición adelantada el primer gol, a dos minutos del cierre del primer tiempo, le alcanzaron para marcar diferencias entre uno y otro equipo.

El amistoso de ayer fue el tercero del ciclo de Tité, después de los triunfos en septiembre sobre Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0). Venció sin despeinarse a Arabia Saudita, pero pudo “guardar” a algunas piezas de cara al compromiso del próximo martes en Ryad.

¿HABRÁ CAMBIOS PARA ENFRENTAR A ARGENTINA?

¿Qué tendrá en mente Tité para jugar contra Argentina? ¿Optará por la rotación y le seguirá dando minutos a los que jugaron ayer?

La línea de ataque quería como ayer, es decir, Coutinho-Jesús o Firmino-Neymar. Dependerá de lo que resuelta el entrenador, pero esa es una fija.

En la mitad de la cancha, Casemiro será el volante tapón, con dos extremos: los candidatos son Renato Augusto (la otra alternativa es Fred) y Arthur. El arquero volverá a ser Alisson; mientras que en defensa no habría grandes cambios, pues Tité optaría por Fabinho-Miranda-Marquinhos-Filipe Luis.

SCALONI PREPARA EL DUELO CON LOS BRASILEÑOS

Por el lado del campamento argentino, Lionel Scaloni quedó muy conforme con el rendimiento de sus jugadores, en el amistoso ante Irak, aunque se sabe que para el choque del martes contra los brasileños realizaría cambios de nombres y de esquema.

Durante la conferencia de prensa del jueves, después de la goleada sobre los iraquíes, el entrenador interino de la Selección fue consultado por un periodista local sobre el partido contra Brasil. Y tono de humor le respondió: “Colectivo en el arco, auto bus. The bus”. Inmediatamente, el entrenador largó una sonrisa pero dándose cuenta de que no entendía lo que decía. “No la entiende a la respuesta me parece. Defender”, trató de hacerle comprender al hombre de prensa.

Pero luego se puso serio, centró la mirada y afirmó que van a intentar dar lo mejor.

“Vamos a hacer un buen partido, no tengo dudas. Hoy hay que ganar, sacarse este partido que era complicado por el descanso. Contra Brasil vamos a competir”, aseguró Lionel Scaloni.