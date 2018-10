Pampita: “No soy igual al resto de la gente: sólo me pueden entender los que perdieron un hijo”

| Publicado en Edición Impresa

Pampita volvió a la televisión de aire, como conductora de la flamante señal Net TV, y el sábado fue una de las principales invitadas al programa de Andy Kusnetzoff. En la mesa, la modelo se refirió como nunca antes a la crisis sufrida meses atrás, cuando, debido al hostigamiento mediático, y a la ruptura con Pico Mónaco, abandonó la conducción de su programa en el canal de las pelotitas.

“Lo que viví haciendo el programa en Telefé fue algo sin precedentes: sentí que estaban todos obsesionados con el día a día, el rating, qué cosas pasaban. No me dieron tiempo a que me acomodara. Incluso teniendo buen rating, porque hacíamos un promedio de 6, 7 puntos”, comenzó diciendo la modelo, rodeada por figuras como Miguel Angel Solá, Matías Morla y Peter Lanzani, entre otros.

“Estaba pasando un muy mal momento y dije ‘basta’. Estaba con una crisis de pareja, y y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo”, tiró Pampita.

Y continuó: “El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo. Entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas. Me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Estar en un programa en un canal líder como Telefé requería de un esfuerzo enorme y tenía todos los otros programas haciéndome la vida imposible, era realmente una pesadilla venir a trabajar”.

Consultada por Andy sobre porqué en el medio eso no se tiene en cuenta, la modelo aseguró: “No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta. Cuando estoy mal por algo personal dicen ‘bueno, se peleó con el novio’. Sí, pero yo tenía un proyecto de familia, vivía en mi casa. Me destruye cuando se me cae un proyecto, estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca”.