Un bombardeo de productos de bajo valor nutricional

Hilal Elver - Investigadora en Políticas Nutricionales

Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados (194,1 kg) y lidera el consumo de gaseosas (131 litros) per capita al año. Como resultado de ello tiene uno de los índices más elevados de obesidad de la Región. En la actualidad, un 40% de los niños y adolescentes argentinos tiene sobrepeso y un 7,3% de los menores de cinco años sufre obesidad. Esta realidad no es ajena al hecho de que las reglamentaciones existentes sobre el contenido de la publicidad no se han aplicado de un modo efectivo como para abordar los problemas existentes. No hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los niños, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los menores de 12 años se encuentran expuestos cada día a más de 60 anuncios de productos de bajo valor nutricional.