El Torneo de Campeones, otra propuesta para los más chicos

Organizado por la Liga Sur (LISFI), se viene la segunda fecha del Torneo de Campeones 2018, una competencia que atrapa a propios y extraños. La segunda reunión se desarrollará entre hoy y mañana. Este es el programa completo:

HOY, CANCHA: AFI 19 (86 Y 121)

A las 18:30, Zona B: San Martín (T) vs. A. Popular (2010). A las 19:20, Zona A: FIE 25 vs. A. Popular (2008). A las 20:20, Zona B: Beto Avalos vs. Victoria (2006).

HOY, 12 DE SEPTIEMBRE (122 Y 58)

A las 18:30, Zona A: NS. de Luján vs. Talleres. A las 19:20, Zona B: NS. de Luján vs. Talleres (2008). A las 20:30, Zona A, 12 de Septiembre vs. ADAFI (2006).

HOY, OLIMPIA (142 E/ 65 Y 66)

A las 18:30, Zona B: Fomento vs. Olimpia (2010). A las 19:20, Zona B: San Lorenzo vs. Monasterio (2008). A las 20:20, Zona A: Capital Chica vs. Talleres (2006).

HOY, VRADI (3 Y 526)

A las 18:30, Zona A: VRADI vs. Victoria (2010). A las 19:20, Zona A: San Carlos vs. CRISFA (2008). A las 20:20, Zona B: CRISFA vs. DIVE (2006).

MAÑANA, AFI 19(86 Y 121)

A las 18:30, Zona A: CRISFA vs. Fátima (2009). A las 19:20, Zona A: AFI 19 vs. Olimpia (2007). A las 20;20, Zona B: Juvenil LP vs. Victoria (2005).

MAÑANA, 12 DE SEPTIEMBRE (122 Y 58)

A las 18:30, Zona A: Talleres vs. Vitoria (2009). A las 19:20, Zona B: CRISFA vs. Talleres (2007). A las 20:20, Zona B: CRISFA vs. Nueva Fuerza (2005).

MAÑANA, CANCHA OLIMPIA (142 ENTRE 65 Y 66 LOS HORNOS)

A las 18:30, Zona B: Estudiantes (LH) vs. Everton (2009). A las 19:20, Zona B: A. Popular vs. Estudiantes (LH) (2007). A las 20:20, Zona A: A. Popular vs. Pedro Benoit (2005).

MAÑANA, VRADI (3 Y 526)

A las 18:30, Zona B: ADAFI vs. Villa Alba (2009). A las 19:20, Zona B: 12 de Septiembre vs. VRADI (2007). A las 20:20, Zona A; Talleres vs. ADAFI (2005).