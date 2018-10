Real Madrid se arriesga en Rusia; Juventus y el City no la tienen fácil

| Publicado en Edición Impresa

El Real Madrid encara en el imponente estadio Luzhnikí de Moscú, ante el CSKA, un examen al nivel de su plantel, con Julen Lopetegui obligado a dar paso a la segunda unidad ante la seguidilla de bajas de los titulares Sergio Ramos, Marcelo, Isco y Gareth Bale y con la necesidad de un buen resultado que despeje las dudas.

El partido corresponde al Grupo G de la Liga de Campeones de Europa, la competencia más prestigiosa del Viejo Continente y comenzará a partir de las 16 (hora de nuestro país).

El campeón de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones encara la visita a Moscú con el objetivo de exhibir su cara europea y alejar las dudas tras dos partidos sin ganar ni marcar en la Liga Santander. Es el momento más bajo desde la llegada de Lopetegui, al mando de un equipo que ha perdido la pegada -229 minutos sin marcar goles- y que necesita nuevas soluciones.

La derrota sin capacidad de respuesta en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (3-0) y el empate en el derbi frente el Atlético de Madrid (0-0), no bajan al Real Madrid de los primeros puestos del torneo doméstico, pero sí instalan las dudas y desperdician el bache por el que atraviesa el Barcelona. La racha de malas noticias que se inició con la apendicitis de Isco, no ha tenido freno y acaba con la ausencia inesperada de Sergio Ramos, el único futbolista de la plantilla que lo había jugado todo hasta la fecha.

Por el camino cayeron Marcelo, con una rotura muscular, y el que era referente ofensivo, Bale, con un percance muscular en el derbi madrileño. Son bajas que obligan a cambios, a probar la calidad del fondo de armario blanco, e incluso hacen meditar a Lopetegui la posibilidad de variar el sistema para pasar a jugar con cuatro centrocampistas y premiar el momento de Dani Ceballos.

ES EL TURNO DE LA JUVENTUS Y DE LOS DOS MANCHESTER

En la segunda jornada de la UEFA Champions League, Juventus tratará de volver a sumar tres puntos en el Grupo H cuando reciba al Young Boys de Suiza, aunque sin contar con el portugués Cristiano Ronaldo, debido a que fue suspendido un partido.

El encuentro, a llevarse a cabo en la ciudad de Turín, dará comienzo a las 13:55, hora de Argentina.

Además, en el marco del Grupo F, el Manchester City, con el Kun Agüero de titular, se enfrenta a un difícil compromiso en Alemania, donde se medirá al Hoffenheim, después de debutar esta temporada en Champions League con derrota ante el Olympique de Lyon. El cotejo comenzará a las 13:55, hora de Argentina.

Mientras que por el Grupo H, el Manchester United, de Mourinho, recibe en el mítico Old Trafford a Valencia, desde las 16.

La jornada de la Champions League se completa con estos encuentros: AEK vs. Benfica (Grupo E, a las 16); Bayern Münich vs. Ajax (Grupo E, a las 16); Lyon vs. Shakhtar (Grupo F, a las 16); Roma vs. Viktoria Plzen (Grupo G, a las 16).