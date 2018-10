“Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de jugar en un equipo grande como Boca”

Pedro Gallese, el arquero de la selección peruana, hoy en el Veracruz, tiene chances de llegar para ocupar el lugar del lesionado Esteban Andrada

La novela por contratar a un arquero, después de la grave lesión que sufrió Esteban Andrada, sigue sumando capítulos en Boca.

Ante la negativa del presidente de Huracán, Alejandro Nadur, de desprenderse de Marcos Díaz, los dirigentes xeneizes, con Daniel Angelici ala cabeza, salieron al mercado a buscar al posible reemplazante.

En los últimos días se tiraron varios nombres, como los de Marcos Díaz y Guido Herrera, de Talleres, pero al parecer, el indicado sería Pedro Gallese, el arquero de la selección peruana que en la actualidad se desempeña en el Veracruz de México.

En declaraciones formuladas al programa Sportia, que se emite por la pantalla de TyC Sports, su representante Cristian Lagrotta manifestó que “viendo la situación de Boca, ofrecí a Pedro (Gallese) y busqué lo mejor para el jugador. Hoy, oficialmente, no tengo nada. Hubo un contacto con gente del club, pero nada oficial como para cerrar la operación”.

Y agregó: “Por los medios me enteré que uno de los elegidos es Pedro y sé que es el más viable. Ahora estamos a la espera de lo que decida Boca. Las condiciones están dadas para que el jugador venga a Boca, pero hasta que no se converse no está nada cerrado”.

El propio Gallese, en diálogo con el programa 90 Minutos, de Fox Sports, también dejó sus sensaciones sobre la posibilidad de atajar en Boca. “No tengo ningún problema en pelear el puesto. Estoy muy entusiasmo en poder jugar en un equipo grande. Si llego a Boca sería muy feliz”.

¿VIAJA WANCHOPE?

Boca comienza a transitar por una de las semanas más importantes, ya que este jueves, se juega en Brasil la chance de acceder a las semifinales de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya está planificando el trabajo, pero fundamentalmente, el equipo que jugará la revancha ante Cruzeiro, en Belo Horizonte.

Y en esa vorágine de elegir a los mejores, sin dejar nada librado al azar, aparece en escena el delantero Ramón Abila, que después de dejar atrás una lesión (desgarro en el sóleo de la pierna derecha), ayer entrenó a la par de sus compañeros, y sería una fija para integran la delegación que viajará a Brasil.

Sería muy importante para el cuerpo técnico que Wanchope se encuentre en condiciones de poder ir a Belo Horizonte.

El trabajo realizado ayer demostró que el jugador tiene ganas de estar. De todos modos, esperan que la evolución sea completa para que lo tengan en cuenta. Las prácticas de hoy y mañana definirán la suerte del ex jugador de Huracán.

El Mellizo lo necesita, y no sería descabellado pensar que pueda tener un lugar en el once titular, si en los próximos entrenamientos sigue demostrando progresos.

Por lo que se supo, Abila se encuentra en óptimas condiciones físicas y sería considerado por el Mellizo en el armado del equipo que el jueves, con la ventaja de dos goles, jugará la revancha ante Cruzeiro.