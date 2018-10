Caótica tarde para los usuarios del tren eléctrico

| Publicado en Edición Impresa

Regresar a la Ciudad en tren desde la capital federal fue ayer un verdadero suplicio para los platenses que trabajan en la CABA o que simplemente tuvieron que ir a realizar algún trámite.

A causa de “fallas eléctricas” en la cabecera de Plaza Constitución, de acuerdo a lo informado por Trenes Argentinos, el servicio Buenos Aires-La Plata estuvo interrumpido durante gran parte de la tarde.

Ello provocó que colapsaran las líneas de colectivos de media distancia que hacen ese recorrido -Costera Criolla y Plaza-, por lo que muchos tuvieron que esperar largas horas o pagar 10 veces más para poder volver a casa.

Ese fue el caso de Josefina, quien debió gestionar sobre la marcha una combi que la trajese de regreso a La Plata. Así, a la incertidumbre por la falta de información precisa sobre lo que ocurría y sobre la posible hora de solución, le tuvo que sumar unos 72 pesos al pasaje de vuelta: pagó $80 frente a los $8,75 que sale el tren.

“A las cuatro de la tarde, como cada día, fui a tomar el tren y me encontré con que no funcionaba. Al menos hasta La Plata. Dijeron que sólo llegaba hasta Quilmes por desperfectos técnicos”, relató Josefina, que en un principios decidió esperar. Pero el tiempo pasaba y nadie daba precisiones. “Cerca de las cinco dijeron que no se sabía a qué hora podía solucionarse el problema, de modo que muchos empezamos a buscar alternativas para volver, pero nos encontramos con que los micros no paraban porque venían repletos”, detalló la mujer platense.

“En medio de esa situación de incertidumbre total comencé a averiguar por una combi. No fue sencillo conseguir lugar, pero finalmente pude comprar un pasaje de regreso por 80 pesos. Es mucha la gente que viaja y fue grande la confusión”, añadió.

“Fallas eléctricas”

Según explicó la empresa Trenes Argentinos, el servicio de trenes de la Línea Roca que une a La Plata con la Ciudad de Buenos Aires se vio afectado en la tarde de ayer a causa de fallas eléctricas en la cabecera de Plaza Constitución.

Las fallas “afectaron a todas las líneas que parten desde esa terminal”, añadieron, para aclarar que “en el caso del ramal La Plata el servicio funcionó hasta Quilmes y viceversa”.

Recién pasadas las seis de la tarde se normalizó la situación. No obstante, las fuertes demoras y las largas colas en los andenes persistieron en todas las estaciones durante varias horas más.

Cuando este diario consultó a la empresa a raíz de las numerosas quejas de los usuarios, cerca de las 16, la información que se dio fue que “los servicios eléctricos de la Línea Roca no salen ni ingresan momentáneamente a Constitución por una falla técnica en la zona de entrada a la estación”. Sin mayores detalles, se agregó que se estaba “trabajando para resolver el problema”.