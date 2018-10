Pese al avance de lo digital, el libro en papel resiste y no pierde terreno en la Ciudad

El e-book es de las pocas cosas que la tecnología aún no pudo imponer, y libreros platenses lo ratifican. Claves de una resistencia cultural que se observa en el mercado

| Publicado en Edición Impresa

Si bien las nuevas plataformas digitales proliferan a la velocidad del rayo y captan fanáticos de a millones, el libro electrónico -o e-book- parecería ser el único ámbito de comunicación que no termina de despegar y sigue así sin penetrar los hábitos de consumo a la hora de leer. El papel, lejos de caer derrotado ante las nuevas tecnologías, aparece aún como el material más resistente si de lectura se trata.

Frente a este panorama, los lectores de libros y los e-readers (lectores electrónicos, del cual el más popular es el Kindle, de Amazon, pero hay varias marcas más en el mercado) están en un constante debate entre la practicidad y la costumbre. Las ventajas de leer en modo virtual son bien conocidas: un pequeño e-reader portátil puede llevar una biblioteca completa adonde sea que vaya su dueño, lo cual es ideal para aquellos que viajan o quienes siempre desean elegir el material de lectura y leen varios libros a la vez.

“Al libro en papel le decretaron la muerte varias veces y siempre resistió”, asegura Mariano, un librero platense que suele leer algunos textos en PDF pero no abandona por nada del mundo el libro convencional. “Las tiendas de libros virtuales no están ganando plata -dice él-, y si bien este año fue un desastre para todo el mercado editorial, los únicos libros que se siguen vendiendo son los de papel. La gente incorporó todos los avances del mundo tecnológico, pero el que es lector de libros no abandona las páginas que puede marcar, doblar o subrayar como le parezca. Las ventajas de lo digital son innegables, casi tanto como el placer irremplazable que tiene la lectura en papel”.

Lo que pasa con los lectores argentinos es casi idéntico a lo que ocurre con los del resto del mundo. En España, por ejemplo, la lectura electrónica solo representa el 4% del mercado del libro, según el último informe de la empresa de distribución digital Libranda, que excluye las publicaciones académicas.

En el Reino Unido, por dar otro caso, la venta de libros electrónicos viene en picada al mismo tiempo que aumenta un 7% la venta de libros impresos, según un análisis de la consultora Nielsen.

Con la llegada del verano, sin embargo, algunas editoriales y plataformas esperan un leve crecimiento tanto de las ventas de e-book como de sus dispositivos para leerlos, dado que el buen tiempo y la playa suelen ser condiciones propicias para la lectura electrónica.

“Notamos un incremento durante los meses de verano -apuntan desde el área digital del Grupo Planeta-. La estacionalidad que tradicionalmente hemos visto en el libro en papel también se da en digital”.

Así, si bien las nuevas tecnologías pasaron a retiro el hábito de mandar cartas o guardar las fotos en álbumes, lo cierto es que en el mundo de la lectura las plataformas digitales aún no pudieron hacer buen pie. Incluso más: no son pocos los investigadores que sostienen que la lectura en papel también tiene una serie de beneficios por sobre la que se hace en una pantalla. Para Martín Schneps, de hecho, director del Laboratorio de Aprendizaje Visual de la Universidad de Boston, “a algunas personas les encanta la apariencia, el aroma y la sensación del libro convencional en las manos, y es posible que esas personas no deseen abandonar la experiencia sensorial de leer en un libro en papel. A su vez, si una persona es fanática de los ‘gadgets’, pero no lee muchos libros tradicionales, comprar un e-reader puede ser una experiencia que les cambie la vida”.

Un estudio de 2014 publicado en la revista PNAS descubrió que leer un libro electrónico antes de acostarse disminuye la producción de melatonina, hormona que prepara para dormir. Los libros electrónicos también deteriorarían el estado de alerta al día siguiente, según este trabajo. Pero no todas son malas, dado que los libros electrónicos ayudan a las personas con discapacidad visual. Las personas con problemas de visión o lectura como la dislexia pueden beneficiarse más de los libros electrónicos porque ofrecen una variedad de opciones para cambiar el tamaño del texto y el espaciado de las líneas.

Los e-readers, hay que decir, tienen presencia en nuestro país desde hace años. La tienda online Amazon ofrece varios modelos de Kindle, con precios que varían desde casi 80 a 300 dólares. Pero el interesado se encuentra con la advertencia de que Amazon no hace el envío a la Argentina. Esto deja la opción del local Mercado Libre, donde los modelos de Kindle varían entre 2.600 y los 4.890 pesos, con envío gratis a todo el país. El interesado también puede hallar otras marcas de e-readers, como Kobo o Dooku.

“Quienes leen en pantalla acá generalmente son estudiantes que se descargan algunos textos en PDF, y lo hacen directamente a su celular”, apunta Mariano, para quien, pese a los avatares económicos que viene sufriendo el sector y la llegada de nuevos dispositivos, el libro en papel es ejemplo de resistencia y hábito que se niega a desaparecer.

“Las ventas bajaron pero como bajaron en todos los rubros -apunta-, pero quien quiere regalar un libro o comprar algo para leer, en más de un 90 por ciento lo hace pensando en el formato tradicional. El libro electrónico, basta con ver las ventas y las propias ofertas que ofrecen las editoriales, es un producto que hasta el momento no generó empatía en ningún país”.