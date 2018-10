Eduardo Coudet y el presente de Racing: "Tan mal no estamos y yo b... no soy"

La caída de Racing en Tucumán fue una de las notas salientes de la última jornada de la Superliga y Eduardo Coudet se refirió a este momento de su equipo con fastidio, autocrítica y frases picantes.

"Se nos esccapó un partido que, a mi entender, lo estábamos manejando con tranquilidad", tiró de entrada el DT académico quien en esa misma línea agregó que "En los últimos dos paridos, nos llegaron cuatro veces con peligro y nos convirtiendo en las cuatro".

Coudet también se quejó acerca de que "Acá siempre se habla con el diario del lunes y lo acepto. Se critica un cambio cuando venís ganando, imaginate cuando vas perdiendo..."

Y remató señalando: "No nos olvidemos de que Racing es el puntero del campeonato y que juega bien. Tan mal no estamos y yo boludo no soy..."