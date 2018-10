Las sendas peatonales parecen “evaporarse” y piden informes

Despintadas o inexistentes, las demarcaciones para el paso peatonal faltan en distintas esquinas. La Defensoría Ciudadana requirió a la comuna explicaciones y obras.

No se recuerda en la Ciudad un casco céntrico con el total de sendas peatonales que le corresponden. En todas las épocas -y la actual no es una excepción- las delimitaciones marcadas en la calzada para el paso de los transeúntes, previstas dentro del Código de Tránsito para configurar un ordenamiento vial, no están en el asfalto de las esquinas o se ven tan despintadas que apenas se perciben. Ahora, en atención al planteo efectuado por vecinos que buscan que se realice ese mantenimiento vial, la Defensoría Ciudadana de La Plata pidió explicaciones y obras en esa línea al Municipio.

El organismo, que conduce María Florencia Barcia, solicitó a la Dirección de Tránsito y Transporte municipal que informe sobre la cantidad de sendas peatonales demarcadas en la Ciudad, el estado actual de las cebras y en el caso de que hubiera lugares sin esos sectores señalados para el cruce seguro de los peatones, en lugares neurálgico, se “proceda a su demarcación para evitar futuros accidentes”.

Por inquietudes acercadas por los vecinos a la Defensoría platense respecto del estado de las sendas peatonales es que el ente realizó un relevamiento en los alrededores de la Terminal de Ómnibus -4 y 42- y la Estación de Trenes -1 y 44-, lugares, ambos, de gran flujo peatonal. Se constataron en las dos zonas, según se indicó desde la Defensoría, “algunas falencias en torno a las sendas peatonales”.

Barcia resaltó, en ese sentido, la importancia de “contribuir al mejoramiento en el tránsito, y así evitar posibles accidentes viales”. La Defensora Ciudadana resaltó, asimismo, que para lograr esa meta “necesitamos que el Municipio cumpla con la señalizaciones correspondientes”.

La intersección de tres vías bien importantes a nivel de caudal vehicular como son las avenidas 44 y 1 y diagonal 80, a metros del acceso a la Estación de Trenes, sin señalamientos ni sendas peatonales, hacen imposible el cruce de la calle de quienes van a pie. Justo en una zona de la Ciudad por demás concurrida, con gente que entra y sale de forma permanente del edificio de la línea Roca y una gran actividad comercial.

“Cruzar derecho la 44 desde la Estación hasta la vereda de enfrente es imposible -comentó una vecina de City Bell que usa el ferrocarril Roca cotidianamente para llegar a La Plata-. Ningún semáforo nos habilita para cruzar y del pavimento se borraron todas las sendas peatonales”.

También se quejaron vecinos de 44 y 22 por la inexistencia de medidas para mejorar la seguridad vial de la zona, ya que aseguraron sentirse desprotegidos y vulnerables. “Empecemos con que pongan sendas peatonales. Se borran y nadie hace nada”, dijo una frentista.

Lo que se hizo y lo que se hará

Frente a la consulta realizada por este diario, la Subsecretaría de Planeamiento y Movilidad Urbana detalló que entre el año pasado y lo que va del 2018 se pintó “un total de 24.706 metros cuadrados de sendas peatonales en distintas zonas de la Ciudad”. Esa superficie equivale, se añadió, “a más de 16 kilómetros de sendas de 3 metros de ancho”.

Los principales puntos abarcados por esas obras son, de acuerdo a lo informado por la repartición, son la avenida 7 desde 32 a 72; 13 desde 32 a 54; 44 desde 1 a 31; Diagonal 74 desde 1 a 19; Diagonal 80 desde 120 a 60 y Diagonal 79 desde 1 a 6.

Asimismo, se indicó, en las plazas Moreno y San Martín, como así en Diagonal 73, Circunvalación, en los caminos Centenario y Belgrano, escuelas, hospitales y en la localidad de Los Hornos.

Además, desde la Subsecretaría de Planeamiento y Movilidad Urbana se consideró que se recuperaron 6.520 metros cuadrados para la circulación peatonal “mediante el ensanche de esquinas”, una iniciativa que, se subrayó, “generó, en conjunto con las demarcaciones peatonales, cruces más seguros”.

Para lo que resta del año, se prevé la pintura de 9.000 metros cuadrados de sendas en los accesos a la ciudad, como todo el corredor de Av. 520 y el tramo de Av. 7 que va desde 72 a 90.

Por la diversidad

La Plata tendrá la senda de la Diversidad, bajo el lema “mismo amor, mismo derecho”, según lo aprobó el Concejo Deliberante de La Plata. La marcación se pintarían en la esquina de diagonal 74 y 47, y en la Calle de la Igualdad de la República de los Niños. La idea es señalar lugares emblemáticos con los colores que identifican a la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales).