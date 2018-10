En Hollywood dicen que, por orden de una secta, Tom Cruise no ve a su hija hace 6 años

Según se rumorea en Hollywood, hace seis años que el actor estadounidense Tom Cruise no ve a Suri, la hija que tuvo con Katie Holmes con quien está divorciado desde hace varios años.

Así lo señalan medios de prensa de Estados Unidos que se basan en una presunta última foto tomada en 2012 que muestra al actor de la saga Misión Imposible junto a la pequeña que en aquel entonces tenía seis años.

Además de la acusación de que Tom es un padre ausente, los medios dedicados a cuestiones del corazón señalan que el propio artista habría tomado la decisión de no frecuentar a Suri, empujado por "una doctrina rara".

Tom Cruise (56 años) siempre fue criticado por formar parte de la Cienciología, la misteriosa secta que también integra John Travolta.

Esta semana, el diario estadounidense US Weekly aseguró que "el intérprete lleva años sin ver a su hija".

No se sabe exactamente cuántos pero se calcula que son menos de seis, ya que el hecho de que la última foto pública fuera en 2012 no implica que esa fuera la fecha del comienzo del alejamiento.

"Tom tiene derecho a verla 10 días al mes, sin embargo no lo hace. Él ha decidido no verla porque no pertenece la Cienciología", se lee en US Weekly.