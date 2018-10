"La Pradón" volvió a la TV: se hizo un tratamiento estético de rostro y partes íntimas

Alejandra Pradón, la vedette que supo despertar millones de ratones en los años 90 en la Argentina con su escultural figura y sensualidad, volvió a la televisión con una participación que ya está dando que hablar en las redes sociales.

Es que la rubia se prestó para que practicaran sobre su humanidad una serie de tratamientos estéticos que generaron gran repercusión. Además del rostro, "la Pradón", se hizo algunos retoques en sus partes íntimas.

Pero no fue el tratamiento vaginal lo que llamó la atención si no el hecho de que haya decidido mostrarlo por televisión.

La propia vedette solicitó un reacondicionamiento de sus partes íntimas y bromeó con su pedido: "Quiero un service, como el del auto, pero en la nena".

Rápidamente, mostraron al profesional realizando su trabajo, y detalló que le hizo un blanqueamiento en la zona genital con láser en la parte externa y un tratamiento en la parte interna, con el propósito de prevenir incontinencia urinaria y sequedad.

"Pensé que iba a doler. No dolió nada. Es increíble. Hay que prevenir. Me voy feliz. Los quiero y me entrego a ellos", aseguró sobre los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento.