Con disfraces, cotillón y muchos dulces, La Plata celebró Halloween

En casas particulares, bares y decenas de salones de fiestas de la Ciudad hubo festejos, donde los chicos lucieron disfrazados y la temática tuvo al terror y los detalles del género macabro como bandera principal

| Publicado en Edición Impresa

Telarañas colgando de la lámpara del living, tarántulas de juguete entre los candelabros de la mesa y globos naranjas y negros que simulaban fantasmas fueron algunos de los adornos elegidos por María para ambientar el festejo de Halloween que sus hijas, de 6 y 8 años, prepararon con algunos de sus amigos y con disfraces alusivos al género de terror.

Pero ella no fue la única: en sintonía con una ceremonia de raíces ajenas pero que cada vez encuentra más seguidores por estas tierras -y también suma críticas, especialmente por parte de la Iglesia (ver aparte)- cientos de platenses -y no sólo nenes- celebraron ayer en casas particulares y hasta en salones de fiesta la “Noche de brujas” versión vernácula.

No muy lejos de la casa de María, de hecho, donde la reunión convocó a nenes de la escuela primaria, con mucho dulce y cotillón, los padres de Nicolás, de 9 años, ambientaron su departamento para que el chico y sus amigos del cole también tuvieran una reunión con temática tenebrosa.

“Hace días que los nenes querían disfrazarse de Jason (el protagonista maléfico de “Martes 13”) y hacer una fiesta”, contaba Felipe, el papá que tuvo a su cargo la compra de golosinas y la ambientación del living en una suerte de cripta. “Y bueno, aunque no tenemos nada que ver con Halloween y nunca en la vida lo festejamos, nos pareció divertido darle el gusto a los nenes y que se diviertan un rato. Por más que sea algo que viene de afuera, si la idea es reírse un rato y que los chicos la pasen bien...¿qué tiene de malo?”.

Como se dijo, el festejo -que tiene su origen en las poblaciones celtas pero que luego fue popularizado a través de la cultura norteamericana- no fue patrimonio sólo de los más pequeños. Al contrario: decenas de casitas de fiestas y bares fueron ayer escenario de celebraciones, promociones de tragos y fiestas con temática Halloween. Si bien muchos consideran que, por ser importada, esta celebración no tiene nada que ver con nuestra cultura, otros tantos prefieren no entrar en debates improductivos y permitir que celebren quienes quieran celebrar. “Cuando era chico jamás se me hubiese ocurrido disfrazarme de monstruo en esta fecha -decía Felipe-, pero la verdad es que de adolescente tampoco celebraba San Patricio y ahora en marzo siempre nos juntamos con mis amigos a tomar unas cervezas y vamos a boliches donde decoran todo como si estuviésemos en Irlanda”. Así, en la versión local de Halloween hubo disfraces de personajes de terror pero también arlequines, superhéroes y hasta heroínas de Disney.