Yanina Latorre contra Luciana Salazar: "Me aburre tu cuento con Redrado"

Se pelearon en vivo durante el programa Los Ángeles de la Mañana

Durante la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre y Luciana Salazar se cruzaron duramente. Todo comenzó con el debate en el piso sobre si existe o no un acuerdo económico secreto entre la rubia y su ex pareja Martín Redrado.

Latorre le lanzó a Salazar: "Tenés que soltar a la familia Redrado si realmente te querés separar", a lo cual la aludida respondió: "Vos hay muchas cosas que no sabés y hablás de más".

Luego, la modelo le recordó a la panelista una pelea que tuvo con Ana Rosenfeld por referirse a ese presunto acuerdo. Latorre, sin echarse para atrás, la acusó de estar "muy aburrida" y de exponer toda su vida a través de las redes sociales.

"De la misma forma que escuché cosas tuyas en privado, que no mediaticé y que un día las puedo contar, y vos vas a negar que me las contaste. Con Rosenfeld me pasó lo mismo, lo niega", dijo.

Salazar, enfurecida, le recordó a Latorre sus escándalos familiares, y la discusión se elevó de tono.

Yanina: -¿Qué tiene que ver? Decir que me metieron los cuernos. ¿A ver, qué vergüenza hice? ¿Sostener una familia? ¿Perdonar a mi marido? A mí no me da vergüenza perdonar a mi marido, me da más vergüenza leer las pavadas que escribís vos de otras familias.

Luciana: -¡Ay, Yanina, vos nunca hiciste nada! No hables de vergüenza.

Yanina: -¿Y qué hice? ¿Por qué no puedo hablar de vergüenza? ¿Yo qué vergüenza hice? ¿Por qué tengo que tener vergüenza, porque me metieron los cuernos? Nunca hablé del padre de mis hijos, ni de mis hijos. ¿Por qué tengo que tener vergüenza? ¡Decímelo vos! ¡Que me conteste!

Luciana: -Yanina, no hablemos de vergüenza.

Yanina: -Hablemos de vergüenza.

Luciana: -Bueno si vos decís que tenés pruebas, ¿qué es lo que te da vergüenza?

Yanina: -No vayas a las pruebas, estás obsesionada con Redrado... ¿Decime qué hice, además de ser víctima de un cuerno? No le hablo más. Vos no tenés vergüenza, estás obsesionada con un tipo, que es el padre, que no es el padre (de su hija, Matilda).