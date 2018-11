Qué se puede hacer para que WhatsApp no borre todos nuestros chats

Tras el anuncio que el lunes la app de mensajería borrará los mensajes, ayer se difundieron pasos para evitarlo en Android

| Publicado en Edición Impresa

A partir del 12 de noviembre cualquier copia de seguridad de WhatsApp que lleve más de un año sin actualizarse será borrada completamente de los servidores de Google Drive y no se podrá recuperar. La mayoría de las comunicaciones se dan ahora por esta aplicación, la cual ofrece la opción de almacenar todas las conversaciones, fotos, videos o archivos en Google Drive en la nube, si es que no se quiere eliminarlos completamente.

Pero Google acaba de anunciar que las copias de seguridad que tengan más de un 1 año serás eliminadas. Y, por este motivo, recomienda a los que quieran conservarlas, hacer una nueva copia de los mensajes y archivos antes del lunes (ver gráfico).

Esta medida está relacionada con el anuncio de que el peso de la copia de WhatsApp en Google Drive, a partir de ahora, no afectará el espacio total de esa herramienta de Google para gestionar y guardar documentos en la nube.

La eliminación de las copias de seguridad de más 1 años sólo afectará a los usuarios de WhatsApp para Android. Ya que en iOS, el sistema operativo de los iPhone, las copias de seguridad se hacen en iCloud.

Por ahora se desconoce si WhatsApp intentará alcanzar un acuerdo similar con Apple para que las copias de seguridad tampoco ocupen espacio en los planes de almacenamiento online de iCloud.

“Puedes guardar tus mensajes y archivos multimedia en Google Drive para que, si cambias a otro teléfono Android o adquieres uno nuevo, puedas transferirlos”, dijo WhatsApp sobre su nuevo contrato con Google.

La empresa recomienda que conectes tu teléfono a una red wifi antes de hacer una copia de seguridad en Drive “puesto que el archivo puede variar en tamaño y consumir una gran cantidad de datos móviles, generándote cargos adicionales por parte de tu operador de telefonía móvil”.

A pesar de que poder almacenar datos sin usar espacio del celular es una buena noticia, algunos analistas han criticado la solución ofrecida por WhatsApp. Y es que aunque WhatsApp cuenta con un cifrado de extremo a extremo, las copias de seguridad de Google Drive no lo están.

Eso no significa que la información sea pública ni mucho menos, pero al no estar protegidos por ese cifrado “de extremo a extremo” -que asegura los mensajes con una suerte de “candados digitales” para que no puedan leerlos terceras personas- la seguridad no es tan alta. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que desde 2015, año en que se imprentaron las copias de seguridad de Drive, la compañía no ha experimentado ningún incidente.