Designaron a otra superintendenta en la cúpula de la Policía Bonaerense

La ingeniera química Cristina Raverta estará a cargo de Policía Científica: “La autoridad se gana, es un camino a recorrer”, dijo

| Publicado en Edición Impresa

La irrupción de mujeres en puestos de mando de las fuerzas de seguridad también atraviesa a la Policía Bonaerense. El ministerio de Seguridad sumará mañana al frente de la Superintendencia de Policía Científica a Cristina Raverta, una ingeniera química que desde el año pasado es Coordinadora General del área. Es la tercera mujer en ocupar un cargo de esa jerarquía, junto con las comisarios generales Marcela Marti, de la Superintendencia de Seguridad Local; y Liliana Pineda, de Políticas de Género.

En una entrevista institucional del año pasado, esta mujer que soñaba con ser ingeniera nuclear y perdió a su madre en la adolescencia, reconoció que la policía -donde ingresó a los 19 años- la ayudó a estudiar: “Cuando estaba por recibirme fui a trabajar al Servicio Especial de Investigaciones Técnicas (SEIT) y al obtener el título pasé a trabajar en el Laboratorio como aprendiz”.

Llegó a tener 17 laboratorios a su cargo, aunque aclaraba en aquella nota que su trabajo “no se circunscribe solamente a la Química. Hice capacitaciones en el resto de las áreas porque los tres directores científicos de esta Superintendencia nos reemplazamos uno a otro en forma indistinta. Si hay que ir a un allanamiento puedo hacerlo porque conozco los protocolos de actuación, puedo coordinar una escena del crimen y controlar que se haga todo bien”.

“En la ciencia la mujer ya se ganó su espacio porque se mide por los resultados. En la Policía es un poco más difícil porque la sociedad es más machista”, reflexionaba Raverta, “pero también logré ganar mi lugar. Me siento reconocida. Trabajo con otras áreas que me escuchan y me respetan, me cuidan cuando salimos a un allanamiento. No sé si a todas las mujeres les ha pasado lo mismo pero yo no he tenido ese problema. He tenido choques porque tengo un carácter que me permite poner límites cuando hay que ponerlos. La autoridad se gana, es un camino que hay que recorrer. No hay forma de que de la nada estés en la cima y que todo el mundo te respete”.

Cristina Raverta está casada y tiene dos hijas. El 90% de su carrera la hizo en Policía Científica

En el área de Científica de la Policía bonaerense resalta la microscopía electrónica, que se realiza en la Provincia desde 2008 con los dos únicos microscopios en todo el país, y el ADN de piel a piel, una técnica que se aplica, sobre todo, para los casos de violencia de género, con la recolección de las células de descamación epitelial que deja el agresor en la piel de la agredida y permanecen allí hasta 12 horas.

En su rol de perito, Raverta estuvo en dos casos de alta exposición mediática: el que tuvo como protagonista a Horacio Conzi, condenado a 25 años de prisión por matar a Marcos Schenone el 16 de enero de 2003 en Béccar; y el hallazgo del primer laboratorio de efedrina, en 2007. En ese momento Raverta era una de las pocas que se había capacitado con Europol en Drogas Sintéticas.